Este miércoles 1 de mayo se realizaron los Billboard Music Awards 2019, ceremonia que premia lo mejor de la música, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. La elegida para presentar la gala será la cantante Kelly Clarkson, reconocida figura del country, quien por segundo año consecutivo condujo la premiación.

La noche empezó con la presentación de la cantante Taylor Swift, quien interpretó junto al líder de la banda Panic! at the Disco, Brendon Urie, su nuevo tema "Me!". Le siguió Kelly Clarkson, que demostró su calidad vocal interpretando varios temas exitosos como "I Like it" de Cardi B, "Girls Like You", de Marron 5 y "High Hopes" de Panic! at the disco.

PRESENTACIONES EN VIVO

Sin duda, los números más llamativos fueron el de los Jonas Brothers, quienes cantaron para el público su más reciente sencillo "Sucker". También encendieron las redes Maluma y Madonna, que realizaron una original presentación con hologramas para cantar, por primera vez en vivo, su colaboración "Medellín", canción que lleva ese título en honor al lugar de nacimiento del cantante de reggaetón.

No hay duda de que los más premiados de la noche fueron Cardi B (que aprovechó cada trofeo para lucir un vestido distinto) y Drake, quien agradeció a su familia y, curiosamente, a una de las protagonistas de "Game of Thrones", Arya Stark. Esta es la lista completa de ganadores.

TOP SOCIAL ARTISTBTS

TOP R&B ARTISTElla Mai

TOP ROCK ARTISTImagine Dragons

TOP BILLBOARD 200 ALBUMDrake “Scorpion”

TOP NEW ARTISTJuice Wrld

TOP DUO/GRUPOBTS

TOP MALE ARTISTDrake

TOP RAP ARTISTCardi B

TOP COUNTRY ARTISTFlorida Georgia Line & Bebe Rexha

TOP ROCK SONGPanic! At The Disco "High Hopes"

TOP HOT 100 SONG"Girls like you" – Maroon 5 ft. Cardi B

TOP ARTISTDrake

