Billie Eilish se hizo acreedora del primer premio de los Billboard 2020. | Fuente: Captura de pantalla (TNT)

Con un escenario vacío, sin aplausos ni risas en vivo, y bajo la conducción de una entretenida Kelly Clarkson: así arrancaron los Billboard 2020. Se sumó al inicio de la ceremonia la participación de Nicole Richie, quien anunció a los nominados de la categoría a mejor álbum.

Así, la primera ganadora de la noche fue Billie Eilish, quien estuvo presente para recoger su galardón. Cubierta por una mascarilla, la autora de “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” —el disco ganador— subió al estrado, ofreció abrazos imaginarios y dedicó unas palabras.

“Oh, está pesado”, dijo al inicio mientras tomaba su estatuilla. “Muchas gracias, esto es increíble. quiero agradecer a los fans por creerme y apoyarme, aunque no sé por qué lo hacen. También quiero decir que siempre es un shock cuando gano algo. Así que gracias Billboard, los amo”, agregó.

Seguidamente, Kelly Clarkson anunció la primera presentación de esta ceremonia, que sigue los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Sia, vestida con un peculiar atuendo y su acostumbrada cabellera que le cubría el rostro, entonó las letras de su tema “Courage To Change”.

OTRAS NOMINACIONES

La entrega de los Premios Billboard Music Awards 2020 se lleva cabo este miércoles 14 de octubre con una ceremonia precedida por la cantante Kelly Clarkson, quien ya ha sido anfitriona dos años consecutivos.

El Dolby Theatre de Los Ángeles es testigo de las presentaciones de los artistas quienes animarán el evento mientras se preparan las entregas de los galardones. Entre los que pisarán el escenario para demostrar su talento está BTS y Demi Lovato.

Entre los artistas confirmados se encuentran Demi Lovato, Bad Bunny, BTS, Sia, Post Malone y Alicia Keys. Asimismo, los artistas recibirán sus Premios Billboard de manera virtual. La lista de los nominados la lidera Post Malone con 16 nominaciones. Entre los artistas latinos, el que recibió más nominaciones fue el colombiano J Balvin con cuatro.

Conoce a todos los nominados a la premiación.

MEJOR ARTISTA

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA NUEVO

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

PREMIO BILLBOARD CHART ACHIEVEMENT (VOTADO POR FANS)

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA MASCULINO

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Ed Sheeran

MEJOR ARTISTA FEMENINO

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

MEJOR DÚO O BANDA

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

ARTISTA TOP BILLBOARD 200

Drake

Billie Eilish

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

ARTISTA TOP HOT 100

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Te sugerimos leer