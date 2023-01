Bill Withers, autor de temas icónicos como “Ain’t No Sunshine” y 'Lovely Day', murió este 3 de abril debido a complicaciones cardíacas. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Brad Barket

El soul se quedó sin una de sus figuras más reconocidas. Este viernes, Bill Withers, uno de los más grandes representantes del género y autor de canciones eternas como “Ain’t No Sunshine” o “Lean On Me”, falleció a los 81 años en Los Ángeles (Estados Unidos).

Complicaciones cardíacas causaron el deceso de la leyenda del soul, quien tuvo una carrera muy breve y singular, casi limitada a la década de la década de 1970. Withers se hizo un sitio clave en el soul, gracias a su mirada cálida, íntima y muy personal. "Estamos devastados por la pérdida de nuestro querido y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón dirigido a conectar con todo el mundo”, dijo su familia en un comunicado recogido por medios estadounidenses, como la revista Rolling Stone.

“Habló honestamente a las personas y las conectó las unas a las otras con su poesía y música”, agregaron los deudos del cantante de “Lovely Day”.

EL MAESTRO DEL SOUL

Nacido en Virginia (Estados Unidos), en 1938, la carrera de William Harrison Withers, Jr., conocido como Bill Withers, arrancó a comienzos de 1970, luego de su paso por la Armada de los Estados Unidos, donde estuvo nueve años.

Todo un autodidacta, el cantante afroamericano empezó grabando sus creaciones con su propio dinero, a la vez que se ganaba la vida en clubes nocturnos, donde interpretaba su música.

En 1971, bajo el sello discográfico Booker T. Jones, consiguió hacer realidad su primer álbum “Just As I Am”, que incluyó uno de sus temas más memorables, “Ain’t No Sunshine”, además de otros éxitos como “Grandma’s Hands”.

A partir de entonces, su trayectoria fue en ascenso, llegando a ganar un Grammy a la Mejor Canción R&B. En los años siguientes, Withers grabó 6 discos más hasta 1979, y su despedida de la música la firmó en 1985 con su séptimo álbum “Watching You, Watching Me”.

Entre sus canciones más reconocidas por el público, se encuentran "Just The Two of Us", "Use Me", "Lean On Me", "Lovely Day" entre otras.

