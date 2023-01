Becky G lanzó el videoclip de 'My man' donde aparece su pareja. | Fuente: SONY MUSIC

Becky G estrenó su nueva canción "My Man", acompañado de un divertido videoclip donde aparece compitiendo en retos con su pareja, el futbolista Sebastian Lletget.

El sencillo está inspirado por el éxito de Jenni Rivera "La Gran Señora", que tiene una letra sobre el empoderamiento femenino con una narrativa que muestra las idas y vueltas de una pareja: los buenos y malos momentos de una relación.

El videoclip de "My Man" se grabó en la casa de Becky G y fue inspirado en el convivir durante un "periodo infinito" junto a su pareja Sebastian Lletget, el jugador de fútbol de los L.A. Galaxy.

"Siempre sentí que la historia de esta canción era única", escribió la artista, de 23 años, en Instagram al momento de compartir el clip. Además, comentó que tanto ella como su familia aman el trabajo de la fallecida Jenni Rivera.

En otro momento, se refirió a cómo se adelantó el tema a su tiempo: "Siempre me ha gustado el enfoque desde el que Jenni Rivera canta en su hit 'La Gran Señora' y me parece que era algo muy transgresor en su tiempo. Es una perspectiva única que no suele ser compartida en las canciones".

Por ello es que Becky G se inspiró en él. "Me pareció que sería realmente genial traer ese beat y esa visión al 2020 con my propio estilo spanglish", planteó.

ESPÍRITU COMPETITIVO CON SU PAREJA

Respecto al videoclip, donde aparece con su pareja, explicó que fueron momentos verdaderos y que lo vivido, durante la pandemia, nunca lo olvidarán ni ella ni Sebastian Lletget.

"Compartir esos momentos tan privados y nuestro lado tan loco y competitivo que la gente normalmente no puede ver ha sido algo muy divertido. Nunca sentimos que estuviésemos grabando un videoclip, simplemente nos limitamos a ser nosotros mismos", sostuvo la intérprete de “Sin Pijama”.

La canción "My Man" fue producida por el productor jamaicano Di Genius (quien ha trabajado con Drake, Shakira, John Legend). La dirección creativa estuvo a cargo de Pedro Paulo Araujo, responsable de todos los visuales del álbum "Mala Santa".

(Con información de Europa Press)

