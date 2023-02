Bad Bunny anuncia la suspensión de sus conciertos. | Fuente: Instagram

Luego de que el famoso intérprete de trap y reguetón, Benito Martínez —más conocido como Bad Bunny—, anunciara su retiro temporal de la música, sus fanáticos recibieron la noticia con pena, pero sobre todo con admiración hacia el cantante. Y eso tiene una razón.

La pausa que ha decidido tomar el reguetonero en su carrera musical responde a las recientes protestas que se han llevado a cabo en su natal Puerto Rico, para exigir la renuncia del gobernador actual Ricardo Rosselló, luego de que se le acusara, entre otras cosas, de corrupción en su gobierno.

Eso no es todo, los chats de Telegram que fueron revelados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), muestran mensajes en los que el político realiza comentarios de corte homofóbico y machista.

Esta situación ha llevado no solo a que el intérprete de “Mía” decida retirarse temporalmente de la música, sino también a cancelar los conciertos que ya tenía programados en Puerto Rico. El cantante aseguró que terminará su gira por España y luego volverá a su país para seguir protestando junto a la población.

Esto lo anunció a través de su cuenta de Instagram con un video. "Yo termino ahora, me quedan cuatro presentaciones, tenía en la agenda ir a Miami para comenzar a grabar mi nuevo álbum pero voy a cancelar todo. Voy a poner pausa a mi carrera, no tengo corazón ni mente para hacer música. Voy para Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, no podemos darle la espalda al pueblo", dijo el reguetonero.

NO ES EL ÚNICO

Durante la ceremonia de los Premios Juventud 2019, el intérprete de “Ella me levantó”, Daddy Yankee, utilizó la totalidad de su discurso para exigir la urgente renuncia del gobernador puertorriqueño.

"En ocasiones los artistas estamos aquí, pero tenemos la mente y el corazón en otro lugar. Esta es una ocasión así, porque mi corazón está en mi tierra. Cuando pasó el Huracán María quería estar en la isla y no podía. Dios me dejó fuera para ser la voz. Y ahora se repite en esta ocasión. Ahora le reclamo al gobernador de Puerto Rico que renuncie a su cargo, que entregue el poder pacífica, razonable y diplomáticamente, que le dé paz a nuevos líderes para que dirijan nuestra nación de la forma correcta", manifestó el músico.

