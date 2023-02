A el vocalista de Blur le encantaría trabajar con Bad Bunny. | Fuente: EFE/Instagram

¿Damon Albarn y Bad Bunny? Posiblemente, algunos fanáticos de Blur peguen el grito al cielo con lo que dijo el artista británico sobre el popular reguetonero. Unos meses atrás, una supuesta filtración del nuevo disco de Gorillaz apuntaba una colaboración con el ‘Conejo Malo’, pero finalmente fueron aclarados por el dibujante de la banda virtual.

Esta vez, el propio Albarn –vocalista Blur y mente detrás de Gorillaz– se refirió a su acercamiento con el cantante puertorriqueño al ser consultado sobre la posibilidad de una colaboración. Los rumores en torno una producción musical entre el intérprete de “Yo perreo sola” y su proyecto dieron la vuelta al mundo, pero terminaron por ser falsos.

“He estado hablando con Bad Bunny, me encantaría trabajar con él”, aseguró Damon Albarn en una entrevista con el programa “Perros de la calle” de Metro 915, así que no se pierden las esperanzas de verlos interactuar en una próxima canción. Por el momento, no ha confirmado que eso vaya a suceder pronto.

UN FAN DEL REGUETÓN

De hecho, el intérprete de britpop es fanático del reguetón y lo lleva escuchando desde hace más de dos décadas. Por esa razón, no le sorprende pensar en aventurarse en un género distinto de lo que siempre ha cantado, y mucho más con un tema con el artista urbano con mayor popularidad en estos momentos.

“Absolutamente, ¿quién no quiere cantar en un ritmo de reguetón? He estado escuchando muchos ritmos del reguetón y los cuales escuché por primera vez cuando estaba en México, alrededor de 1998”, detalló el músico británico Damon Albarn. Aunque su voz nunca ha pertenecido al mundo urbano, el material Gorillaz no está tan alejado de poder colaborar con reguetonero como Bad Bunny.

“Así que sé de ello desde hace mucho, sobre todo cuando estaba en Monterrey, tenía varios cassettes con beats lentos, así que he estado en eso desde hace mucho tiempo. Me doy cuenta que se me fue el barco en cuanto a convertirme en un artista de reguetón”, bromeó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Nadie pone en duda el genio poético de César Vallejo, a la altura de Darío o Neruda. Como prosista tal vez no ha sido comprendido a la altura por no tener la forma rupturista de sus versos, sin embargo, sus relatos, cuentos y única novela quedan para la posteridad. Su relato “Paco Yunke” demuestra su voluntad revolucionaria y militante.

Te sugerimos leer