La banda británica Arctic Monkey anunció que el próximo 4 de diciembre saldrá a la luz su nuevo álbum. | Fuente: IMDB / "Conan" (2010)

La banda británica Artic Monkeys anunció este 28 de octubre que el próximo 4 de diciembre sacarán un nuevo álbum en directo, grabado en el concierto que dieron en el londinense Royal Albert Hall en 2018, que tendrá fines benéficos.Como hicieron ya durante aquel espectáculo en la capital británica, toda la recaudación que el grupo obtenga por las ventas del nuevo trabajo irán destinadas a la organización War Child, según explicó la formación en varios tuits difundidos hoy en su cuenta oficial."El 7 de junio de 2018 tocamos en un concierto especial en el Royal Albert Hall. Todo lo recaudado esa noche se donó a War Child en apoyo al trabajo vital que hacen para proteger, educar y rehabilitar a niños que han experimentado el trauma del conflicto y el horror de la guerra", apuntan en uno de sus mensajes en Twitter.El grupo de rock alternativo continúa resaltando que "la situación que era mala en 2018, es ahora desesperada y esos niños y sus familias necesitan nuestra ayuda más que nunca"."Para hacer posible que War Child reduzca su déficit de financiación y continúe con su valioso trabajo, vamos a sacar un álbum de directo, grabado esa noche. Todo lo recaudado irá directamente a esa organización", explican.

LO MEJOR DEL ROCK BRITÁNICO

La formación de Sheffield —Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, y Nick O'Malley— arrancó su carrera con "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" (2006), considerado el mejor álbum británico en 2007.Su segundo trabajo, "Favourite Worst Nightmare" (2007) logró vender más de 225.000 copias en la primera semana en el mercado.Lograron el premio Brit a mejor grupo en este país en 2008 y su trabajo más exitoso, su quinto proyecto de estudio "AM" (2013), también les reportó otro galardón a mejor álbum británico en 2014.Tras un largo parón, lanzaron el sexto disco, "Tranquility Base Hotel & Casino", en 2018, y desde entonces no habían hecho nuevos anuncios. (Con información de EFE).

