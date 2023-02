Amy Gutiérrez anunció que está nominada a los Premios Heat 2021. | Fuente: Instagram / Amy Gutiérrez

La cantante de salsa Amy Gutiérrez anunció a través de sus redes sociales que fue nominada por los Premios Heat 2021 en la categoría de promesa musical. El galardón, que llega a su sexta edición en medio de la pandemia, se realizará este año en República Dominicana.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "No sé" compartió una publicación en la que expresó su emoción por competir junto a artistas como Juan de Dios Pantoja, Katie Angel, Emilia Mernes, Juhn, Alejandro Santamaría, Jay Menez, Mora y Kenia Os.

"¡Emocionada! La noticia me tompo por sorpresa y no saben lo feliz que me puso", señaló Amy Gutiérrez en la descripción, donde también recordó que el año pasado fue presentadora en los Premios Heat. "Gracias infinitas por considerarme entre tantos buenos artistas internacionales", añadió.

Este significa, después de todo, un paso más en su camino hacia la internacionalización. Razón por la que Gutiérrez ve que su labor está rindiendo frutos. "Me emociona y motiva saber que mi trabajo es reconocido no solo en mi país, sino también fuera de él (...) ¡Vamos con todo!", concluyó en su mensaje.

"La nueva sangre del sur"

El año pasado, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia acudieron a los Premios Heat que se realizaron en Punta Cana para representar al Perú como presentadoras de la ceremonia que reconoce a lo mejor de la música latina, según los votos de la audiencia del canal HTV.

A pesar de que en el 2020 no fueron nominadas en ninguna categoría, ambas estuvieron presentes como panelistas de la conferencia “La nueva sangre de la salsa del sur” donde dieron detalles de su música a nivel internacional.

"Estoy feliz de haber sido invitada por la organización y agradecida por las oportunidades que van presentándose en mi camino. Esto es por y para ti, Perú", dijo entonces Amy Gutiérrez a través de sus redes sociales.

Otros peruanos que asistieron a la pasada edición de la gala fueron Leslie Shaw y el salsero Josimar y su Yambú.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer