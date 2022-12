The Weeknd se llevó un premio en los American Music Awards 2020. | Fuente: Composición

Durante los American Music Awards 2020, el cantante The Weeknd subió al escenario tras ganar un premio en la categoría “Favorite Album - Soul/R&B”. Sin embargo, llamó la atención entre todos el aspecto que tenía al recibir el galardón.

Con vendas que rodeaban toda su cara, los ojos moreteados y con un traje rojo, el intérprete preocupó a sus fanáticos ya que muchos comentaron en las redes que había tenido un accidente, no obstante, no se trata de eso.

El artista llevó a otro nivel su presentación en los AMAs 2020 ya que llevó al escenario tal cual como lució en su videoclip ‘Blinding Lines’ y en el cortometraje ‘After Hours’.

The Weeknd no dio ningún comentario sobre su rostro y solo atinó a agradecer a su equipo por acompañarlo en esta travesía de la música que lo llevó a ganar un premio en los American Music Awards 2020.

Cabe resaltar que no es la primera vez que luce así en una presentación. En MTV Video Music Awards 2020 -donde se llevó 5 trofeos- también se apareció así llamando la atención de todos.

COLABORACIÓN CON CALVIN HARRIS

Los cantantes Calvin Harris y The Weeknd unen voces para su primera colaboración artística con "Over now", un sencillo que mezcla el pop con algo de punk y rhythm and blues y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La colaboración entre el escocés y el canadiense, viene acompañada de un videoclip que ha sido realizado por el buen amigo y colaborador creativo de Harris, Emil Nava (anteriormente ha colaborado con Ed Sheeran o Khalid), informa un comunicado de Sony Music

El filme intenta difuminar las líneas que separan la tecnología de la realidad y crear "una experiencia que trasciende el espacio y el tiempo", señala la nota.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.

Te sugerimos leer