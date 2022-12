La ceremonia de los American Music Awards 2020 se desarrollará este 22 de noviembre. | Fuente:

Después de celebrar los Latin Grammy llegan los American Music Awards 2020, que este año abrió una categoría dedicada a la música latina en la que Bad Bunny parte como favorito.

Los premios, también conocidos simplemente como AMAs, se otorgarán este domingo 22 de noviembre en una ceremonia conducida por la actriz Taraji P. Henson.

¿Quién se alzará como el gran triunfador de la noche: The Weekend, el rapero Roddy Ricch o Megan Thee Stallion? En unas horas lo sabremos. A diferencia de otros premios, los ganadores son elegidos por una encuesta popular dirigida a consumidores de música, en lugar de votarse por los expertos de la industria.

HORA Y CANAL PARA VER EN LATINOAMÉRICA

PRESHOW

Disfruta de la antesala de los American Music Awards 2020 con apariciones especiales, entrevistas exclusivas y más.

Canal: TNT.

Hora

México: 6:15 p.m.Perú, Colombia y Ecuador: 7:15 p.m.Bolivia y Venezuela: 8:15 p.m.Argentina y Chile: 9:15 p.m.

CEREMONIA

Canal: TNT.

Hora

México: 7 p.m.Perú, Colombia y Ecuador: 8 p.m.Bolivia y Venezuela: 9 p.m.Argentina y Chile: 10 p.m.

LAS PRESENTACIONES

Se compartió una lista en la que aparecen todos los shows de los American Music Awards 2020. Entre ellos destacan:

24kGoldn y Iann Dior con "Mood".Bebe Rexha y Doja Cat con "Baby, I'm Jealous".Benny Blanco, Justin Bieber y Shawn Mendes con "Holy", "Lonely", "Monster" y "Wonder".Billie Eilish con "Therefore I Am".BTS con "Dynamite" y "Life Goes On".Dua Lipa con "Levitating".Jennifer Lopez y Maluma con "Pa' Ti + Lonely".Katy Perry con "Only Love".Kenny G con The Weeknd "In Your Eyes" y "Save Your Tears".Megan Thee Stallion con "Body".

¿QUIÉNES LIDERAN LAS NOMINACIONES?

En las categorías generales, The Weekend y Roddy Ricch empataron con un récord de ocho nominaciones, por delante de la otra favorita Megan Thee Stallion, autora del éxito viral "Savage" que aspira a ser nombrada como mejor nuevo artista.Lady Gaga, con cuatro candidaturas, tiene sus mayores posibilidades en la canción "Rain On Me", junto a Ariana Grande.Por su parte, Justin Bieber competirá contra Taylor Swift por ser "artista del año". Mientras que Bad Bunny es el favorito en las categorías de música latina.

Te sugerimos leer