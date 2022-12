Katy Perry se presentó en los American Music Awards 2020. | Fuente: Instagram

Tras dar a luz a su pequeña hija hace tres meses, Katy Perry se presentó en los American Music Awards 2020 para cantar el tema “Only love”. Acompañada de una guitarra acústica, la pareja de Orlando Bloom emocionó a más de uno al entonar esta canción tan sentimental.

Este es el segundo evento al que asiste la artista después de convertirse en madre. Como se recuerda, Perry entonó 'Not the end of the world', éxito de su destacado álbum "Smile" para un concierto en China.

Su paso por el escenario se dio a cabo el pasado 09 de noviembre en la Gala Tmall Double 11, un festival chino de compras online que aún no llega a los Estados Unidos.

Katy sorprendió con su increíble voz en vivo para un medley de sus temas 'Never really over', 'Not the end of the world' y 'Roar' con increíbles visuales y un elaborado escenario que se vio sensacional en pantalla verde.

La californiana, que saltó a la fama en 2008 con el tema “I kissed a girl”, es una de las voces más influyentes en el panorama musical estadounidense, y atesora, entre otros, cinco American Music Awards y catorce People’s Choice Awards. Timbaland, Calvin Harris o Kanye West son solo algunos de los artistas con los que Perry ha colaborado a lo largo de su dilatada carrera musical, a la que ahora, llega Aitana.

Con la española, ha hecho “Resilient” una colaboración única en la que las artistas unen sus voces en inglés y español al ritmo de la base del Dj internacional Tiësto, en un tema que habla de la resiliencia y la actitud positiva frente a las adversidades.

