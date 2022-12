Alejandro Sanz reveló a RPP Noticias que le gustaría colaborar con Rosalía. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rafael Vereau

Un hashtag antecede a un objeto que, a estas alturas, se encuentra en desuso: “#ElDisco”. El nuevo álbum de Alejandro Sanz parece poner en tendencia lo vintage, reivindicar bajo ritmos contemporáneos el formato que en otra época reprodujo sus mejores cantos al amor.

Por esa razón, no resulta gratuita la inclusión de artistas latinos como Nicky Jam, Residente y Camila Cabello en su último proyecto musical, quienes colaboran en los temas “Back In The City”, “Los lugares” y “Mi persona favorita”, respectivamente.

“A Nicky Jam le invité por guapo, obviamente”, dijo el cantautor español a RPP Noticias, entre risas. “Pero con Residente ya había trabajado ya hace 14 o 15 años. Me parece uno de los tipos más lúcidos en el mundo de lo urbano”, añadió.

Sobre Camila Cabello, su tándem en el tema más exitoso del disco —con más de 54 millones de reproducciones en YouTube—, Sanz no escatimó elogios. “Es una artista con un talento increíble, muy joven y con una energía que solo estar al lado de ella te contagia esa felicidad y alegría, esa forma de ver la vida”, apuntó.

Alejandro Sanz confesó su admiración por Camila Cabello: 'Es una artista con un talento increíble'. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rafael Vereau

ROSALÍA EN LA MIRA

Al ser consultado por los ritmos aflamencados de Rosalía, artista con quien compartió más de un triunfo en los Latin Grammy 2019, el autor de “Pisando fuerte” reconoció guardar un gran cariño por ella y reveló que la conoce antes de que lanzara su primer trabajo.

“Me parece que merece toda la admiración y respeto por lo que está haciendo, su carrera es impresionante. Y creo que esa mezcla que ha hecho entre el flamenco y la música urbana está muy acertada. Hay cosas que pueden gustar más o menos, pero me resulta sorprendente y me gusta verla en vivo, tiene mucha energía y es distinta a los demás”, indicó.

Sobre la posibilidad de colaborar con la intérprete de "Con altura", Sanz se mostró abierto a proyectos. “Ella, en los Latin Grammy, me dijo a ver cuándo grabábamos. Si se da, desde luego, encantadísimo. Me gusta su propuesta. A mí me encanta colaborar con mis compañeros”, manifestó.

EN LIMA POR #LAGIRA

A su llegada a Perú, este miércoles, las fans de Alejandro Sanz ya lo estaban esperando con pancartas, globos y regalos en el aeropuerto. Tras arribar a su hotel, cientos de seguidores lo esperaron coreando canciones de su último disco como “Mi persona favorita”, “El trato” y “No tengo nada”.

El cantante tomó unos minutos para saludar a sus fans, quienes esperaron horas por una foto con él o un autógrafo del recuerdo. Como se sabe, el cantautor español llega a Perú para iniciar su gira por Latinoamérica, que incluye países como Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia.

La cita con sus fans peruanos será este 13 de febrero en el Jockey Club a las 21:00 horas. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro o a través de su página web.

