Al principio se hacía llamar Alejandro Santa, en tributo a su abuela Doris Gil Santamaría, una modelo colombiana a la que recuerda como una mujer “trabajadora y amorosa”. Pero fue Carlos Vives quien, al preguntarle por la razón de su mote artístico antes de una presentación en su bar, decidió bautizarlo frente al público con el nombre que ahora todos conocen: Alejandro Santamaría.

“Carlos está enamorado de nuestro país y conoce mucho de apellidos y regiones, y me dijo que conocía mi apellido. Entonces, salió y me presentó como Alejandro Santamaría. Me apadrinó”, recordó el artista de 22 años en conversación con RPP Noticias.

Su ascenso en la escena musical se dio bajo este nombre y gracias a temas como “Qué tal”, “Casi, casi”, “Ni me enteré”, entre otros, además de las giras que hizo con Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Fonseca, Andrés Cepeda y más figurones. Hoy, es uno de los artistas más oídos en YouTube. Y su más reciente sencillo acaba de salir del horno: “Solita”, hecho en colaboración con su compatriota Yera, al que calificó de “muy talentoso y versátil”.

Como muchas de sus canciones, “Solita” es una historia de amor, pero esta vez sobre una mujer afectada por el conflicto armado interno colombiano que, tras partir hacia otro destino, encuentra un “príncipe azul” capaz de ayudarla a pasar la página y recuperarse de su dolor. “La hice pensando en esa historia, pero también en toda la gente que tiene días malos”, dijo el cantante.

En defensa del pop, su género bandera

Para Santamaría, llevar mensajes positivos en tiempos recios como una pandemia es un “deber del artista”. “En esta época nos sentimos solos, desesperados y necesitamos oír un mensaje que nos diga que todo va a estar bien”, explicó. “Solita”, por ello, busca seguir ese camino al mismo tiempo que consolida a su autor como una voz prometedora en el pop latino.

Admirador confeso de John Mayer y Alejandro Sanz, el cantautor bogotano aseguró que el pop siempre lo tuvo “en el corazón”. Y aunque sus primeros escarceos musicales fueron con el blues y el jazz que aprendió durante su etapa escolar en New Hampshire (EE.UU.), gracias a su género bandera descubrió que podía combinar otros como el rock y el reguetón.

“Es realmente importante, antes de salir con una canción, demostrar qué genero vas a defender. Eso acorta el camino y facilita las cosas”, explicó Santamaría, consciente de que esto no resuelve del todo sus impulsos creativos y el rumbo que tome su carrera, pero sí que le da un norte al cual apuntar en términos musicales.

Al reflexionar en torno al secreto de su éxito, su respuesta es lo menos pop posible: “No pensar en hacer hits”, ensayó. “Apunto a donde me lleven mis letras y las historias que quiero contar. Algunas son un poco más urbanas, pero me gustan mucho las baladas, así que me voy a mover en esos dos géneros. Pero mantendré mi ADN sobre todo en las letras”.

