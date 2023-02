Aitana y Morat lanzan su segunda colaboración 'Más de lo que aposté'. | Fuente: Difusión

La española Aitana y la banda colombiana Morat vuelven a unir fuerzas con "Más de lo que aposté", su segunda colaboracíon juntos después de que el grupo latino y la exconcursante de "Operación Triunfo" lazara el éxito "Presiento".

"A veces somos, a veces no / Un día es odio, otro es amor / Y la razón, la razón yo no la conozco / Pero contigo siempre vuelvo a caer / Entre un te quiero y un nunca más / Entre la espada y la pared cuando no estás / Y la razón, la razón yo no la conozcoPero contigo siempre vuelvo a perder / Más de lo que aposté ", reza el estribillo de esta nueva canción cuyo videoclip ya está disponible.

"He querido que mis amigos de Morat se sumaran a mi siguiente canción", comentó previamente Aitana en su cuenta de Instagram. "Más de lo que aposté" fue compuesta por la española junto con Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Andy Clay, German Gonzalo, Luis Salazar y Valentina Rico. Mientras que el videoclip fue rodado entre España y Colombia.

Se trata de una nueva colaboracíon para la pareja del actor Miguel Bernardeau ("Élite"), después de sus dúos con artistas como David Bisbal, Reik y Cali Y El Dandee. El tema llega días después de que la joven cantante lanzara su álbum "Play Tour: En directo", que presenta el set de su concierto en el Palau Sant Jordi en Barcelona.

ROMANCE

Por otro lado, Aitana decidió volver a publicar imágenes junto a su pareja en las redes sociales. La cantante posteó su primera foto con Bernardeau en cinco meses, lo que sorprendió a sus fans que saben lo celosos que son ambos con su intimidad.

Se trata de un post en blanco y negro en el que aparecen frente a una pared blanca, ella sentada y él de pie a su lado. La intérprete y el actor de "Élite" tienen más de un año de feliz relación.

Aitana es la artista revelación en España con mayor proyección internacional de los últimos tiempos. Este tema forma parte de su nuevo ciclo de proyectos musicales para el 2020. Su carisma le granjeó el cariño del público, desde su paso por el 'reality', y su voz le ha hecho ganar millones de fans en España y en el mundo.

En dos años lleva una meteórica carrera de logros y reconocimientos, que a lo largo de los últimos meses le han hecho batir récords digitales. Cuenta con 18 discos de platino y 10 de oro (1 disco de oro cada 15 días en su primer año de carera); además de una nominación al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista en el 2019. (Con información de Europa Press)

