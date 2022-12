“Young The Giant” llegará a nuestro país por primera vez de la mano de Move Concerts. | Fuente: ABC Comunicaciones

La banda de grupo Indie Rock, “Young The Giant”, se presentará en Lima por primera vez en el Centro de Convenciones Barranco el 21 de mayo de este año. La agrupación conformada por Sameer Gadhia, Jacob Tilley, Eric Cannata, Payam Doostzadeh y Francois Comtois se hizo conocida luego de que su álbum “Cough Syrup” lograra la fama con la canción que lleva el mismo nombre.

Desde ese entonces, los artistas no han parado y han seguido demostrando su talento en los cuatros discos que tienen en su haber hasta el momento, liderando las listas internacionales con su música.

Luego de estrenar el último al que llamaron “Home Of The Strange” en el 2016, donde narrán sus vidas como inmigrantes o primera generación de americanos en plena transición de Gobierno de Trump; “Young The Giant” comenzó a trabajar en uno nuevo, “Mirror Master”, que fue lanzada en el 2019 y hablan acerca de la vida actual, por ejemplo de la peligrosa sensación de libertad que nos dan las redes sociales.

La agrupación llegará a nuestro país por primera vez de la mano de Move Concerts, empresa de entretenimiento que se ha encargado de importantes eventos como Red Hot Chilli Peppers, Arctic Monkeys, The Kooks, Interpol entre otros.

Las entradas para el concierto de “Young The Giant” saldrán a la venta general el 22 de febrero en Teleleticket y a través de su página web, además, contarán con un 25% de descuento con tarjetas Interbank. Habrá una preventa especial para tarjetas Interbank el 20 y 21 de febrero.

Información

Fecha: 21 de mayo

Venue: CC Barranco

Preventa Interbank: 20 y 21 de febrero

Venta General: 22 de febrero

Precios:

Zona A - S/180

Zona B - S/120

*Precios incluyen comisión y descuento con tarjeta Interbank

Te sugerimos leer