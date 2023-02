“Yo Amo los 90s” traerá a Lima lo mejor del techno. | Fuente: “Yo Amo los 90s”

La cuarta edición del festival “Yo Amo los 90s”, regresa a Lima para presentar su cuarta edición siendo el festival de música techno más importante de Sudamérica. Se presentarán grandes exponentes del género que ha marcado a más de una generación.

El evento se llevará a cabo este 15 de febrero en la Explanada del Parque de la Exposición. Para esta nueva edición, las agrupaciones que estarán en el escenario son las siguientes:

- 2 UNLIMITED: El dúo holandés, Ray Slijngaard y Kim Vergouwen, llegarán a nuestro país para interpretar sus temas más conocidos como ‘No Limits’, ‘Get ready for this’, ‘Jump for joy’, ‘Tribal dance’. Gracias a su talento han vendido millones de discos en todo el mundo y han sido los número 1 en más de 34 países.

- Fun Factory: Tras ganar discos de Oro y Platino, la agrupación natal de Alemania sigue con los integrantes principales desde 1992 y se hicieron conocidos por las siguientes canciones: ‘Close to you’, ‘I wanna B with U’ y ‘Take your chance’.



- Captain Hollywood Project: Este proyecto musical se inició en Alemania en 1992 y a la fecha ha vendido más de 5 millones de copias. Entre sus canciones más populares se encuentran ‘More & More’, ‘Impossible’ y ‘Flying High’.

- Pharao: Esta es la tercera banda proveniente de Alemania y se hicieron conocidos en varios países como Suiza, Austria, Suecia y por supuesto, su país de creación. Sus canciones más sonadas son ‘I show your secrets’, ‘There is a Star’ y ‘Temple of love’.

- Ku Minerva: La española vendrá a nuestro país para interpretar sus temas ‘Llorando por ti’, ‘No seas malo’ y ‘Promesas'. Es considerada una de las mayores promesas del dance hispano.



Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket de Wong y Metro.

