Todas las bandas que se suman al Vivo X el Rock 11. | Fuente: Facebook

El festival Vivo X el Rock anunció el cartel de artistas de su edición número 11, que se realizará el sábado 23 de noviembre en cuatro escenarios repartidos dentro y fuera del Estadio de San Marcos.

Los estadounidenses Interpol y los galeses Bullet For My Valentine son los nuevos 'headliners' del evento, que se unen a The Strokes y Slipknot, previamente anunciados.

El DJ holandés Don Diablo, los argentinos Fito Páez y El Mató a un Policía Motorizado; así como los los uruguayos Cuarteto de Nos, también serán parte del evento junto a Carajo, A.N.I.M.A.L. y 2 Minutos, Don Tetto de Colombia y Mago de Oz de España.

UN CRISOL DE RITMOS Y COLORES

La edición número 11 del evento musical estará marcada por su apertura a los géneros musicales y por la inclusión de bandas de provincia, apoyando así a la descentralización. Esta vez, habrá un escenario donde solo tocarán agrupaciones venidas desde el interior del país.

El festival también ha decidido abrir su abanico de artistas nacionales al incluir propuestas que fueron ajenas a su cartel en años anteriores, al igual como hacen eventos extranjeros como Lollapalooza, Coachella, entre otros. Así, nombres como Deyvis Orosco, Armonía 10, Hey Hey Camaguey, Wendy Sulca, M2H, entre otros, se presentarán junto a Tourista, We The Lion, Difonía, Amen, Mar de Copas, etc.

Las entradas para asistir a Vivo X el Rock están a la venta a S/. 119 (con el 15% de descuento con tarjetas Interbank) en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro.

LISTA COMPLETA DE ARTISTAS DEL VIVO X EL ROCK 2019

CARTEL INTERNACIONAL

The Strokes

Slipknot

Interpol

Fito Páez

Bullet For My Valentine

The Rasmus

Don Diablo

Mago de Oz

Cuarteto de Nos

El Mató a un Policía Motorizado

Carajo

A.N.I.M.A.L.

Don Tetto

2 Minutos

La banda Interpol fue confirmada para el Vivo X el Rock 11. | Fuente: Interpol

ESCENARIO POP/ROCK (EXPLANDA DE SAN MARCOS)

Mar de Copas

Libido

Amen

Río

Raúl Romero

Zen

Chabelos

Pedro Suárez Vértiz - La Banda

6 Voltios

Daniel F

Cuchillazo

Diazepunk

Difonía

Trémolo

Campo de Almas

Dolores Delirio

Cementerio Club

Inyectores

Por Hablar

Ni Voz Ni Voto

Autobús

Plutonio de Alto Grado

Mundaka

Clara Yolks

Deyvis Orosco estará en el Vivo X el Rock 11. | Fuente: Facebook

ESCENARIO FUSIÓN (CAMPO ALTERNO DE SAN MARCOS)

Deyvis Orosco

Armonia 10

Los Shapis

Mauricio Mesones

Tourista

We The Lion

Temple Sour

Laguna Pai

La Mente

Hey Hey Camaguey

Kanaku y El Tigre

Uchpa

Los Mojarras

M2H

Olaya Sound System

Los Outsaiders

Los Mirlos

Barrio Calavera

No Recomendable

Wendy Sulca

DUB CORNER

Lima Sound System

CARPA RED BULL

Batalla de los Gallos

DJs

La Batalla de los Gallos estará presenta en la carpa de Red Bull en el Vivo X el Rock 11. | Fuente: Red Bull