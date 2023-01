'Un Día en la Vida' le rendirá tributo a The Beatles para celebrar sus 30 años de creación. | Fuente: Difusión

El próximo martes 8 de diciembre, la banda peruana "Un Día En la Vida" celebrará sus 30 años de creación dando cun concierto en homenaje a John Lennon. Desde el Teatro Peruano Japonés, los amantes de The Beatles disfrutarán de un excepcional espectáculo que rememorará a la agrupación.

Catalogados como la "Mejor banda tributo de Sudamérica" a lo largo de sus tres décadas, grandes músicos y cantantes han sido parte de la agrupación, entre ellos: Ernesto Samamé, los hermanos Cornejo, Andrés Da Ross, César Ychikawa, Aldo Rodríguez, Andrés Dulude, Pedro y Patricio Suárez Vértiz, Eva Ayllón, Diego Dibós, Jorge Pardo, Marcelo Motta, Alex Rojas, Pete Best, el primer baterista de The Beatles y el gran Gerardo Manuel, solo por citar algunos.

Edmundo Delgado, líder de la agrupación y DEA Promotora decidieron montar este show virtual pensando en el fiel público que los ha seguido incondicionalmente todo este tiempo. “A los 30 años de cantarle a John Lennon, lo único que puedo decir es gracias a toda la gente que desde 1990 nos escucha”, afirma Delgado.

La celebración de los 30 años volverá a reunir a los fundadores Carlos Guerrero, Tavo Castillo, Joni Chiappe, Félix Varvarande y el propio Edmundo, con músicos de nuevas generaciones: Jeremy Castillo, Renzo Dalí, Carlo André Oliden y Alejandro Iturrizaga.

“Me siento orgulloso de tener en la banda a jóvenes virtuosos. Nosotros, los más grandes, hemos vivido la etapa de The Beatles y sabemos cosas que los muchachos conocen por la historia y por los discos. Cuando nos retiremos, ojalá ellos sigan con la banda”, sostiene Delgado.

El setlist incluirá temas clásicos como “Hey Jude” “Yellow Submarine”, “And I Love Her”, “Michelle”, “Imagine”, “Day Tripper”, “Please, Please Me” y muchos más. “También, habrá videos de las distintas épocas de Un Día…, incluyendo el primer show en el Teatro Segura (1990); y, otro de cuando viajamos a Liverpool. Hugo Salazar, coleccionista beatle, hará las veces de presentador, contando historias de The Beatles y de nuestra banda”, adelanta Delgado.

Cabe destacar que el gran mérito de "Un Día En la Vida" ha sido el de tocar las canciones del Cuarteto de Liverpool tal cual fueron grabadas. “The Beatles en su primera etapa tocó en vivo, luego se retiraron porque la tecnología de la época no era suficientemente buena. Ahora, nosotros podemos recrear sus canciones y es un honor porque el público destaca nuestro trabajo, quizá por eso se nos nombró el Mejor Tributo en Sudamérica. Tratamos de hacerlo como si The Beatles estuviera tocando en vivo”, concluye Delgado.

INFORMACIÓN

Concierto: Homenaje a Lennon

Día: 8 de diciembre

Plataforma: TLK Play

Preventa: S/.25.00 (Hasta el 20/11/20)

Normal: S/. 30.00

Entradas enTeleticket

