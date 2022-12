Radiohead transmitirá este viernes 28 de mayo su primer concierto en Lima a través de YouTube. | Fuente: Twitter

El 17 de abril del 2018, una de las bandas más famosas pisó suelo peruano. Radiohead tocó por primera vez en el Estadio Nacional en su visita por Latinoamérica y emocionó a más de un fanático con su llegada.

Tres años después de este megaconcierto, el grupo liderado por Thom Yorke revivirá este show a través de YouTube. Por medio de sus redes sociales, la agrupación de rock alternativo invitó a sus seguidores a que activen el recordatorio para que puedan disfrutarlo nuevamente.

“Este viernes volvemos a visitar Lima, Perú en el espectáculo de abril de 2018, sintonízanos desde las 8 p.m.”, se lee en la publicación de Radiohead, que vendría a ser las 2 de la tarde en hora peruana.

La publicación ha sido compartida por los fanáticos quienes esperan con ansias este 28 de mayo para revivir este gran concierto.

El poder de los clásicos

Había que recibir el paquete completo en la primera llegada de Radiohead al Perú: los experimentos y los 'hits'. "Fake Plastic Trees" hizo delirar a miles de fanáticos y significó el momento cumbre de la noche transportando hacia los noventa a punta de nostalgia y ejecución musical.

"You and Whose Army" y "There There" allanaban el camino para que lleguen otros clásicos del "OK Computer" y el "Kid A": "Exit Music", "National Anthem" e "Idioteque". Cuando parecía que ya todo había alcanzado el clímax, Radiohead tenía preparada la bomba para el final de la noche.

Se trató de un regalo. Thom Yorke, siempre agradecido, recordó que era la primera vez que Radioheadestaba en Lima. Se había bromeado tanto en la previa acerca de si la banda iba a tocar o no su éxito más popular, "Creep", y la expectativa se respiraba en el aire. El famoso arpegio empezó entonces acompañado de la batería y el delirio fue masivo.

Radiohead superó las expectativas porque no solo tocó "Creep", sino que terminó el concierto con la que vendría a ser su santísima trinidad musical. "Paranoid Android" y "Karma Police" también fueron coreadas por el estadio en pleno, miles de fanáticos en cuyas voces terminaron las letras más emblemáticas del grupo inglés que retribuyó de esta manera el cariño del público peruano. Una banda histórica para un público selecto.

