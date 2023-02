El músico Pelo D'Ambrosio ofrecerá su primer concierto online este 15 de agosto. | Fuente: DEA Promotora

El músico Pelo D’Ambrosio regresa a los escenarios con su primer concierto virtual "Volvernos a ver". Dispuesto a transmitir alegría y esperanza, a través de su música, el cantautor peruano se presentará el 15 de agosto, día de la fundación de Huánuco y Arequipa, desde el Teatro Peruano Japonés.

El setlist show incluirá sus más recientes temas además de éxitos como "Lejos de ti", que ha sido llevada a otros ritmos e interpretada por otros artistas, "Y qué paso", "He sentido amor", "Alpaquitay" y "Esta noche".

"También haremos los más recientes éxitos que he lanzado en plataformas digitales como 'Ojalá', 'Te he mentido' y 'Cómo haré'", adelantó Pelo D'Ambrosio, ganador de la Gaviota de Viña del Mar, como coautor de "Ya no más".

El músico huanuqueño, sobrino del insigne compositor Daniel Alomía Robles, es reconocido por haber revolucionado la música andina, mostrando al folclore como el rostro de un país. Recientemente, el artista superó los 100 mil suscriptores en su canal oficial de YouTube, convirtiéndolo en el primer artista del género andino en llegar a esta cifra.

PIDE AYUDA PARA HUÁNUCO

Esta semana, el cantante Pelo D’Ambrosio pidió al presidente Martín Vizcarra que lleve ayuda a su pueblo natal, Huánuco. Las cifras de infectados por coronavirus han ido en aumento, por lo que el artista expresó su dolor ante la situación.

“Huánuco se está muriendo, mi pueblo se está muriendo y nadie le hace caso”, reclamó el intérprete de “Lejos de ti” en una entrevista con radio Capital. Además, comentó lo triste que es ver a su gente morir por esta enfermedad.

“Voy a hacer lo que nunca he hecho. Pedir auxilio, por favor, para mi tierra”, fue el pedido que hizo D’Ambrosio. Por otro lado, aseguró que el gobierno regional no ha hecho nada al respecto frente a tantos casos de COVID-19.

Fecha: Desde el 15 de agosto, a las 7 p.m.Entradas: S/. 15 en Teleticket.

