Decenas de artistas, como Lady Gaga, formarán parte del festival virtual 'One World: Together at Home'.

De manera creativa, los artistas están ayudando a llevar mejor la cuarentena. Ya sea por reencuentros de tus actores favoritos o por conciertos que puedes seguir desde la comodidad de tu casa. Este fin de semana, decenas de artistas se unirán para luchar contra el nuevo coronavirus en el festival virtual "One World: Together At Home".

Líderes de la música y las artes, estrellas deportivas y comediantes -encabezados por Lady Gaga- buscarán educar e informar sobre los riesgos, la prevención y la respuesta por COVID-19.

El evento, que se llevará a cabo hoy, sábado 18 de abril, también busca generar fondos para eliminar la pandemia. Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se unieron junto a los artistas más aclamados del mundo para realizar el show.

HORA Y CANAL

"One World: Together At Home" se podrá ver por Latinoamérica.

Canal: E! Entertainment. Fecha: Sábado 18 de abril, a la 1 p.m. (Perú, Colombia, México), 2 p.m. (Chile y Venezuela) y 3 p.m. (Argentina).

Será un espectáculo de dos horas liderado tres grandes anfitriones: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

ARTISTAS PRESENTES

"One World: Together at Home" celebrará los heroicos esfuerzos de los trabajadores de la salud y apoyará a la OMS en la lucha para poner fin al nuevo coronavirus.

Con Lady Gaga como curadora artística, el concierto virtual contará con destacadas apariciones y exclusivas presentaciones de: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder, entre otros.

La transmisión presentará entrevistas con expertos de la OMS, así como historias de los héroes trabajadores de la atención médica de primera línea de todo el mundo; su coraje y sacrificio son un recordatorio de la urgencia de este momento.

