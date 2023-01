Mon Laferte ofrecerá un nuevo concierto el 20 de setiembre en Lima. | Fuente: RPP Noticias

Mon Laferte le rinde homenaje a los boleros y al folclore de Latinoamérica con “La Gira de Norma”, tour con el que volverá a presentarse en Perú después de sus exitosos conciertos en el 2018 y 2017.

Veltrac Music, organizadora del show, acaba de revelar nuevos datos de la esperada presentación de la cantante chilena. Específicamente, la fecha y lugar.

Mon Laferte tocará el próximo 20 de setiembre, a las 8 p.m., en el Plaza Arena de Surco. Las entradas estarán a la venta a partir del 3 de julio a través de la web de Joinnus.

Con "Norma", su sexto álbum de estudio, la artista recreó la hechura de los discos a la antigua usanza, en una sola toma, con todos los músicos en el estudio y grabado en cinta, para darle cierto aire de nostalgia a su música. Ella habla de las distintas etapas del amor a través de las 10 canciones que incluyen el tema "El beso" (una combinación de cumbia, reguetón y folk latino).

MÁS SENCILLEZ, MENOS PARAFERNALIA

Para la cantante y compositora Mon Laferte el éxito en la vida consiste en encontrar la felicidad en lo que se hace, y ese sentimiento lo encuentra a la hora de cantar y escribir sus canciones.Con casi 25 años de carrera, los últimos tres le han sido altamente productivos en cuanto a récords de ventas, premios y reconocimientos, y con ellos una sobrecarga de éxito y fama a los cuales no hace mucho caso."El éxito es hacer lo que a uno hace feliz; así de sencillo. No a la parafernalia, en nada, y sencillez ante todo. La fama te convierte en una persona popular, que la gente reconoce, pero no lo veo como '¡Oh, la fama!', sino como mi trabajo", apuntó Mon Laferte en una entrevista previa.

