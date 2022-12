Mario Domm y Pablo Hurtado visitaron el programa 'Encendidos' de RPP Noticias.

Las melodías románticas cobran vida en la voz de Mario Domm y Pablo Hurtado, integrantes del grupo mexicano de baladas Camila. Ellos llegaron al Perú para participar en el 4 Latidos Tour junto con Sin Bandera este 25 de mayo en el Jockey Club.

Antes, el dúo visitó el programa "Encendidos", en donde se refirió a su nuevo disco "Hacia adentro" (2019). En él, además de presentar las clásicas baladas, Domm y Hurtado ofrecen canciones íntimas y exploran nuevos ritmos.

En un momento de la entrevista, Mario Domm se refirió a la relación entre la masculinidad y la sensibilidad. "Son momentos diferentes y hay que pensar diferente", empezó el artista, para luego continuar con su mensaje.

"La vida le dio oportunidad a la mujer de ser mamá porque Dios se dio cuenta que el hombre no estaba preparado para eso. Y el hombre es machista porque es inseguro. Yo le debo tanto a mi mamá, le debo tanto a mi pareja... las mujeres son las que me inspiran a hacer canciones... me quedo corto", manifestó Mario Domm.

En otro momento de la entrevista, el dúo reconoció que los peruanos es uno de los públicos más románticos que existe. "Perú es el tercer país que más consume a Camila, por eso decidimos venir", comentaron.

EL CONCIERTO

Sobre el concierto, adelantaron que estará dedicado a sus grandes éxitos, pero que sí van a tocar canciones de su nuevo disco "Hacia adentro". "Es una gira que llevamos un año haciendo y que nos ha dejado muchas satisfacciones", señaló Pablo Hurtado.

"Compartir escenario con dos grande s cantautores como son Sin Bandera, Noel y Leonel, es algo que nos encanta. Cada quien tiene su momento solo en el escenario y llega un momento en el que nos juntamos, que es el clímax del show", agregó.

EL DATO

Las entradas para el 4 Latidos Tour están a la venta en Teleticket con precios que van desde los 114 soles a los 401 soles.

PRECIOS

PLATINUM (Stand up): S/. 401

VIP (Stand up): S/.229

GENERAL (Stand up): S/. 114

