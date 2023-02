LP se presentó por primera vez en Perú en el escenario del Barranco Arena. | Fuente: Instagram: @lantix__

Tras cerca de dos horas de espera, LP (Laura Pergolizzi) salió al escenario en medio de gritos desenfrenados de los más de 1,600 fanáticos que se dieron cita la noche del viernes en el Centro de Convenciones Barranco Arena para escuchar a una de las mejores voces contemporáneas.

El concierto comenzó a las 9:50 de la noche y terminó pasadas de las 11:00. No hubo teloneros, así que los asistentes pudieron disfrutar sin preámbulos de las 18 canciones que interpretó la cantautora.

El setlist supo mezclar -para dicha de los aficionados- temas de su álbum previo Lost on you con canciones de su último disco Heart to mouth, que dio nombre a esta gira y que la trajo por primera vez a tierras peruanas.

Su inconfundible y prodigioso registro vocal de mezzosoprano se desplegó en todo su potencial, algo que puede deberse en parte a que (lamentablemente) se cancelaron sus presentaciones en Ecuador (debido a las protestas en el país vecino), por lo que llegó antes a Lima y pudo gozar de unos días de descanso. Lo cierto es que LP encantó y el Barranco Arena se rindió ante ella.

El show arrancó con ‘Strange’, ese himno a la rareza, que fue coreado de principio a fin por los presentes y que marcó la pauta para el resto de la velada. Le siguió el movido tema ‘When we’re high’, también de su más reciente disco.

Y es que LP es conocida por interactuar mucho con su público. Esta presentación no fue la excepción: dedicó sonrisas y saludos a todas las filas, recibió regalos y agarró, como es su costumbre, algunos teléfonos celulares para grabarse cantando y devolvérselos a sus encandilados dueños.

Vinieron ‘Dreamer’, ‘No witness’ y ‘Tightrope’, durante la cual compartió un lazo rojo como el del videoclip con las primeras filas. Luego cantó ‘Suspicion’, ‘One night in the sun’ y ‘Girls go wild’, uno de sus temas más pegadizos, que puso a bailar a todo el público.

Les siguieron ‘Switchblade’, ‘The Power’, ‘House on fire’ y un logrado cover del éxito de The Rolling Stones ‘Paint it, Black’. La noche transcurrió con un ritmo enérgico que en ningún momento descendió.

Con ‘Other people’, LP derritió los corazones de los asistentes al cambiar parte de la letra: “thank you, baby, thank you, babe” por “muchas gracias, Perú, muchas gracias, Perú, I love you”.

Hasta que llegó ‘Shaken’, uno de los platos fuertes de Heart to mouth, para hacer saltar a todos cantando ‘sh-sh-shaken’. Es quizá el tema más distinto a cualquiera de los compuestos anteriormente por LP; ella misma lo definió como lo más parecido a un musical que haya escrito.

‘Muddy waters’, ‘Recovery’ y ‘Special’ llevaron de la mano al público hasta el cierre de la jornada que fue coronada con la sublime ‘Lost on you’, canción que la catapultó a la fama por estos lares.

La versión en vivo no tuvo nada que envidiarle a la de estudio, pues LP se paseó entre las notas más agudas y las más graves, e incluso se animó a ejecutar ese falsete superlativo que deja boquiabiertos a los más escépticos. Así terminó una íntima e imponente presentación cuyas entradas se agotaron en día y medio.

Cabe mencionar que Pergolizzi retornará a Sudamérica el próximo año, como parte de las ediciones latinas del festival Lollapalooza. Muchos de sus fans peruanos ya se han apuntado para verla en Argentina, Brasil o Chile compartiendo escenario con grandes figuras.

LP mostró por sus historias en Instagram todos los recuerdos que se lleva de su estadía en Lima. | Fuente: Instagram: @iamlpofficial

