Kiss confirmó que tocará una última vez en Perú. | Fuente: Agencia Cabeza Hueca

¡Confirmado! Los fans peruanos tendrán la oportunidad de despedirse de Kiss en suelo nacional. Después de 47 años de carrera, la veterana banda de rock anunció su adiós y la celebración de una gira que incluirá un concierto en Lima el próximo 2 de mayo del 2020.

La empresa One Entertainment anunció el show que marcará el regreso (y despedida definitiva) de Kiss al Perú. Estos íconos de la música actualmente recorren el mundo con "The End of the Road World Tour", con el que cierran su exitosa carrera.

El concierto se realizará el sábado 2 de mayo del 2020 en Arena 1 de La Costa Verde de San Miguel. La preventa iniciará la medianoche del 15 de noviembre en Teleticket. Además, desde la web oficial del grupo se ofrecerán experiencias VIP.

Kiss se despide después de 47 años de carrera. Ofrecerá un concierto en mayo del 2020 en Perú. | Fuente: Agencia Cabeza Hueca

Se tratará de la última vez que los fans peruanos podrán ver a Gene Simmons (bajo y voz), Paul Stanley (guitarra y voz), Eric Singer (batería y voz) y Tommy Thayer (guitarra), ya que el grupo ha decidido finalizar su carrera musical después de imponer tendencias musicales, grabar 24 álbumes de estudio y vender más de 100 millones de discos.

"The End of the Road", la gira con la que Kiss se despide, ha sido considerada como una de las más fastuosas a nivel de producción que el cuarteto ha presentado. "No es nada parecido a algo que hayamos hecho. ¡Es lo mejor que hemos hecho hasta el momento!", comentó Paul Stanley en un video donde mostró parte del escenario que incluye explosiones, fuegos artificiales, sangre y sorpresas.

MÁS INFORMACIÓN

Fecha: Sábado 2 de mayo del 2020.Lugar: Arena 1 en la Costa Verde de San Miguel.Entradas: Desde la medianoche del 15 de noviembre (preventa para Kiss Army) y al día siguiente, desde las 9 a.m., para el público general en Teleticket. Precios: S/. 489 (VIP), S/. 352 (tribunas derecha e izquierda / numeradas) y S/. 253 (preferencial).