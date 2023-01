La cantante virtual Hatsune Miku ofrecerá un concierto en Coachella 2019. | Fuente: YouTube.

Hatsune Miku ofrecerá un concierto en Coachella 2020 como parte de un line up de artistas internacionales. Por primera vez, la cantante virtual cantará en el prestigioso festival estadounidense.

La estrella, que nació del programa japonés Vocaloid, es conocida a nivel mundial por ser una de las primeras en innovar como una cantante inexistente. Miku aparece en los escenarios como una proyección que realiza movimiento e interactúa con el público, a pesar de no ser una persona real.

Meiko, Kaito y los mellizos Ren y Lin Kagamine son otros personajes también creados en Vocaloid que han acompañado a la famosa Hatsune Miku en algunos conciertos.

La ídola virtual se presentará el primer y segundo fin de semana de Coachella 2020, y será una experiencia totalmente fuera de lo común para los asistentes del festival. Sin embargo, esta no es la primera vez que el popular evento musical incluye avances tecnológicos en los conciertos.

En el 2012, Coachella pudo “traer de vuelta” al fallecido rapero Tupac, a través de un holograma, donde compartió escenario con Snoop Dogg y Dr. Dre.

Por otro lado, diferentes cantantes virtuales -no necesariamente japoneses- también se abren paso en la industria. Una de ellos es la francesa Alys, creada por VoxWave. Su apariencia es parecida a la de Miku, con un diseño al estilo anime pero sin cantar en japonés.

La más reciente es Maya Kodes, creada por la compañía canadiense Neweb Labs, y se diferencia su look y apariencia más realista. En esta celebración de Año Nuevo, China recordó su posición como país de avances tecnológicos con el cantante Luo Tianyi, el cantante virtual que ofreció un concierto para dar bienvenida al 2020.

El festival Coachella inicia el 10 de abril en el Polo Grounds en el desierto de Indio, California. La disuelta Rage Against The Machine fue uno de los anuncios más comentadas, debido a que este será su concierto después de su última reunión en el 2010. No obstante, Miku no se queda atrás y podrá deslumbrar a los espectadores con el clásico tema “Ievan Polkka”.

