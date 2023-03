Danny Ocean también participó en el Venezuela Aid Live. | Fuente: Instagram

De madre escritora y padre músico, el entorno familiar de Daniel Alejandro Morales Reyes —Danny Ocean, para la escena musical latina— pareció anunciar la formación de su sensibilidad para la creación de sonidos. Sus inicios, según confesó a RPP Noticias, se remontan a cuando forjaba pistas para amigos suyos dedicados a rapear. “Después me pedían que les hiciera los coros; luego hice un primer EP por mi cuenta, llamado “Paracaídas”. Al año siguiente hice otro, titulado “Huye”. Y así fue como construí mi carrera”, relató.

Hoy, con el respaldo comercial que le da su exitoso tema “Me rehúso” —más de un millón de visualizaciones en YouTube—, Danny Ocean se atreve a encarar su carrera con un mensaje de abierta oposición al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y señala que “Venezuela siempre está muy presente en cada una de mis palabras”. De allí que, como señala a RPP Noticias, su sencillo sea más que una canción de amor: “Esta canción fue un regalo de San Valentín a una chica que me tocó dejar en Venezuela, cuando me tocó a mí salir por necesidad y no por elección. Nace de una historia de amor personal, pero a medida que la iba escribiendo, me di cuenta de que estaba hablando de un éxodo venezolano, sobre gente que estaba saliendo por las mismas razones por las que salí yo”.

ESPERANZA AL TOPE

A raíz de esta toma de conciencia frente al drama político de su país, Danny Ocean reveló a RPP Noticias que su última canción “Dime tú” también es un tema con un trasfondo político, aunque con una carga más celebratoria. “Es una canción escrita directamente para Venezuela, para aquel momento que cuando nos enteremos nosotros por todos los medios que ha pasado la nube negra. Cuando la nube negra se vaya y lo anuncien, estará esa felicidad máxima de libertad”, manifestó.

Y es que, pese a que el autor del álbum “54+1” lamente la crisis humanitaria que atraviesa su país natal, reconoce que también debe haber espacio para la esperanza. “Si todos nos enfocamos en unirnos desde afuera y reingresar con todas las mejores experiencias que adquirimos, con toda la buena vibra, creo que podríamos reconstruir un país excepcional”, señaló.

EL DATO

El jueves 7 de noviembre, Danny Ocean será parte del Veltrac Music Festival, cuya segunda edición tendrá lugar en el Parque de la Exposición. Junto a él se presentarán bandas como Franz Ferdinand y Hot Clip, y artistas como Javiera Mena, Dj Koze, entre otros.