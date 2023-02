'One World: Together at home': Lo que debes saber sobre el festival a favor de la OMS y del personal médico del mundo | Fuente: One World: Together at home

La lucha contra el nuevo coronavirus se ha convertido en todo un reto de los sistemas de salud alrededor del mundo. En ese sentido, la labor de la Organización Mundial de la Salud y lo miembros del personal médico de los países afectados resulta importantísimo.

A inicios de abril, Lady Gaga presentó esta iniciativa junto al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras anunciar que colaboró en la recaudación de 35 millones de dólares para ayudar a ese organismo a financiar la investigación de tratamientos y vacunas contra el coronavirus.En esa presentación, la intérprete de "Bad Romance" agradeció "a los trabajadores sanitarios que han ayudado a luchar contra esta catástrofe" y se solidarizó con "todas las personas que han perdido sus empleos" debido a la crisis generada por la pandemia.

Así, tras el pedido de las Naciones Unidas y la OMS a la Global Citizen que apoyen su trabajo para combatir el COVID-19, uniendo al mundo a través de la música e inspirando a todos a tomar acción. Junto a un grupo excepcional de artistas, Global Citizen lanza "One World: Together At Home", el evento mundial e histórico que busca apoyar a los trabajadores de salud, trabajadores de primera línea y el ente mundial, quienes llevan en sus hombros la lucha contra la COVID-19.

¿A QUÉ HORA Y CANAL SE PODRÁ VER EN LATINOAMÉRICA?

"One World: Together At Home" se podrá ver por Latinoamérica a través del canal E! Entertainment este sábado 18 de abril, a la 1 p.m. (Perú, Colombia, México), 2 p.m. (Chile y Venezuela) y 3 p.m. (Argentina).

LOS PRESENTADORES

Este evento mundial de dos horas tendrá un trío de presentadores de talla internacional: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

ORDEN DE LAS PRESENTACIONES

Además de cantantes de diversos géneros, el festival tendrá la presencia de otras estrellas del cine y la TV, entre ellos Idris Elba, quien recientemente superó el nuevo coronavirus. La orden de aparición de los artistas es un misterio y busca captar la atencion de los usuarios durante todo el show.

¿DÓNDE VER EL FESTIVAL?

Además de canales en todo el mundo, el festival podrá ser visto en vivo a través de las redes de Global Citizen, así como Amazon Prime Video y Apple.

¿Quiénes se presentará?

Entre los artistas que participarán en este histórico evento destacanlos latinos Juanes , Maluma y J Balvin y otros como The Killers, Jack Black y Natti Natasha.

Estos son todos los artístas que se presentarán:

- Adam Lambert- Andra Day- Angèle- Anitta- Annie Lennox- Becky G- Ben Platt- Billy Ray Cyrus- Black Coffee- Bridget Moynahan- Burna Boy- Cassper Nyovest- Charlie Puth- Christine and the Queens- Common- Connie Britton- Danai Gurira- Delta Goodrem- Don Cheadle- Eason Chan- Ellie Goulding- Erin Richards- FINNEAS- Heidi Klum- Hozier- Hussain Al Jasmi- Jack Black- Jacky Cheung- Jack Johnson- Jameela Jamil- James McAvoy- Jason Segel- Jennifer Hudson- Jess Glynne- Jessie J- Jessie Reyez- John Legend- Juanes- Kesha- Lady Antebellum- Lang Lang- Leslie Odom Jr.- Lewis Hamilton- Liam Payne- Lili Reinhart- Lilly Singh- Lindsey Vonn- Lisa Mishra- Lola Lennox- Luis Fonsi- Maren Morris- Matt Bomer- Megan Rapinoe- Michael Bublé- Milky Chance- Naomi Osaka- Natti Natasha- Niall Horan- Nomzamo Mbatha- P.K. Subban- Picture This- Rita Ora- Samuel L Jackson- Sarah Jessica Parker- Sebastián Yatra- Sheryl Crow- Sho Madjozi- SOFI TUKKER- SuperM- The Killers- Tim Gunn- Vishal Mishra- Zucchero

