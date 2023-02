¡Confirmado! Slipknot regresa a Lima para el Vivo X el Rock 2019 | Fuente: Slipknot

Slipknot es la segunda banda internacional que se une al cartel estelar del festival Vivo X el Rock, que se realizará el sábado 23 de noviembre en el Estadio de San Marcos. La banda de metal alternativo volverá al Perú para presentar su nuevo disco, “We Are Not Your Kind”, y repasar sus más grandes éxitos, entre los que destacan, “Duality”, “Psychosocial”, “Before I Forget”, “Wait and Bleed”, etc.

La agrupación regresará a Lima con nuevas máscaras, flamantes canciones y con un show renovado, lleno de fuego, luces y una escenografía especial, similar al de un complejo industrial. Los nueve enmascarados retornarán a nuestro país con “We Are Not Your Kind”, el nuevo disco que pondrán a la venta el próximo 9 de agosto, y que ha causado gran expectativa entre la prensa especializada y sus seguidores.

Slipknot se formó en Iowa en 1995. Desde su aparición, llamó la atención por su sonido pesado y las máscaras características de sus integrantes, las cuales cambian de acuerdo a la temática abrazada en cada uno de sus discos. En 24 años de carrera, la banda ha editado 8 álbumes de estudio “Slipknot” (1999), “Iowa” (2001), “Vol. 3: (The Subliminal Verses)” (2004), “All Hope Is Gone” (2008), “.5: The Gray Chapter” (2014) y “We Are Not Your Kind” (2019).

La edición 2019 de Vivo X el Rock tendrá muchas novedades: serán 04 escenarios repartidos de la siguiente manera: 02 dentro del estadio de San Marcos, uno en la explanada y otro en el campo anexo de la universidad. Asimismo, se contará con variedad de food trucks, bares, diversas activaciones, zonas de descanso, servicios para los asistentes y hasta una feria.

Pero el gran atractivo de esta versión del festival será que los artistas estelares, aquellos que se presenten dentro del estadio, realizarán shows largos y completos, a diferencia de otros años, donde debían correr por cumplir un horario reducido. Es decir, el público podrá ver a The Strokes tocando un set completo de sus canciones, experiencia que sumará a otras más que se irán revelando posteriormente.

Las entradas para asistir a Vivo X el Rock están a la venta a S/. 191 (con el 15% con tarjetas Interbank) en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro.

