Siete años después del exitoso show de la cantante estadounidense en la capital, la compositora y ganadora de nueve premios Grammy, regresa al país para brindar un show el 4 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. | Fuente: AFP

Han pasado siete años desde el exitoso show que Norah Jones ofreció en Lima, un sold out absoluto en tiempo récord que dejó en el público el recuerdo de un concierto íntimo que deslumbró a todos. Esta vez, la cantante, compositora, pianista, actriz y ganadora de nueve premios Grammy, vuelve al Perú para ofrecer un único concierto este 4 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La aclamada cantautora, que cuenta con más de 50 millones de discos vendidos y una larga carrera que la coloca como una de las mujeres más creativas y talentosas de la industria musical, volverá a Lima para ofrecer un concierto de reencuentro con sus fanáticos peruanos, y será la gran oportunidad para todos aquellos que no alcanzaron a verla en su presentación el año 2012.

Su disco Come away wit me, editado el año 2002, autodenominado "el pequeño disco de mal humor”, sorprendió por su cercanía, sensualidad y sinceridad brutal. Con esta producción, Jones se robó el corazón de medio mundo y se convirtió en un fenómeno global que arrasó en los premios Grammy. Diecisiete años después, la chica que creció en Nueva York continúa cautivando al público con hermosas melodías que combinan elementos de jazz, blues, soul, country y pop.

Norah Jones ha logrado hacer algo brillante con su carrera, ha utilizado su fama para forjar la obra exacta que ella quiere, guiándose simplemente por el afán de explorar sus propios intereses musicales.

Desde su debut, Jones ha lanzado una serie de álbumes solistas aclamados por la crítica y exitosos en el mercado: "Feels Like Home" (2004), "Not Too Late" (2007), "The Fall" (2009), "Little Broken Hearts" (2012) y "Day Breaks" (2016).

Sobre su más reciente producción, Being Again (2019), Norah Jones declara: "Me levantaré", su poder vocal es cautivador y flota sobre un mínimo de percusión y piano ambiental.

“Come Away With Me”, “Don’t Know Why”, “Sunrise” y “Nightingale” son algunos de los éxitos que sonarán el 4 de diciembre en el Anfiteatro del parque de la Exposición. Las entradas estarán disponibles desde el 1 de Julio.

PRECIOS Precios al 25% de descuento Interbank: Zona A: S/ 400.00 Zona B: S/ 200.00 Zona C: S/ 140.00

