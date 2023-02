La estrella canadiense Bryan Adams se presenta en Lima este viernes 11 de octubre. | Fuente: Difusión

Tras vender más de 65 millones de discos en todo el mundo y con más de cuarenta años de carrera musical, Bryan Adams llega al Perú para presentar su más reciente álbum de estudio, "Shine A Light".

Considerado uno de los más aclamados cantantes y compositores, Bryan Adams es el creador de éxitos como “(Everything I Do) I Do It For You”, “Summer of '69” y “Heaven”. Su concierto en Lima tendrá además como artista soporte al cantautor nacional Pelo Madueño.

“De vez en cuando consigo una nueva canción que se vuelve la piedra angular de mi nuevo álbum. Así pasó con Shine a Light. Ahora, por ejemplo, tengo dos o tres canciones que estoy seguro se volverán un nuevo álbum muy pronto”, dijo Adams previo a su llegada al Perú.

Bryan Adams es reconocido por sus impactantes presentaciones, lo que ha significado su consagración como uno de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos.

Consultado por su estilo de vida, que incluye una estricta dieta vegana, afirmó que busca llevar una “vida sencilla”. “No bebo, hago ejercicio. Trabajo mucho para conversar mi voz, como los atletas. Estoy hablando de entrenamiento, es decir, salgo al escenario y canto. Ese es el ejercicio”, concluyó.

"Shine A Light", su más reciente álbum, contiene el single del mismo nombre que fue coescrito con el cantante y compositor británico Ed Sheeran.

“Conocí a Ed en Dublín este año en uno de sus shows y nos mantuvimos en contacto. Un día le envié un coro que tenía para una idea de la canción que había llamado 'Shine A Light' y le pregunté si estaba interesado en colaborar en él. Recibí un par de versos unos días después, ¡y vaya que deberían escucharlo cantar!”, refirió Adams.

El recital será este 11 de octubre en Plaza Arena, junto al Jockey Plaza. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Puedes escuchar un playlist de la mejor música de Bryan Adams, creado por la cuenta de Spotify de la promotora Move Concerts: https://spoti.fi/2kg9iMG

EL DATO

Bryan Adams en LimaFecha: 11 de octubreLugar: Plaza ArenaPrecios de las entradas*:Campo A: S/402.20Campo B: S/200.50Tribuna: S/134.00*Precios incluyen comisión de Teleticket.

