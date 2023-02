Así fue el concierto de Bryan Adams en Lima, previo a su repertorio en Lima. | Fuente: Difusión

El martes 8 de octubre, en un espectáculo de más de dos horas, el artista canadiense Bryan Adams -considerado uno de los más aclamados cantantes y compositores de la historia del rock and pop- hizo vibrar al público en su primer concierto en Costa Rica, previo a su presentación en nuestro país este viernes 11 de octubre en el Plaza Arena.

Más de 5 mil personas corearon sus más grandes éxitos: “(Everything I Do) I Do It For You”, “Please Forgive Me”, “Summer of '69” y “Heaven”, entre muchos otros.Tras haber vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y con más de cuarenta años de carrera musical, Bryan Adams se presentó la noche del 8 de octubre en el Anfiteatro Coca-Cola con un público que se rindió ante el cantante de 59 años que se encuentra en plena forma musical.

A las 8:20 de la noche, Bryan Adams ingresó al escenario entonando su éxito “Somebody”, que encendió al público, cuyos gritos retumbaron el recinto, según lo informó el diario costarricense La Nación.Tras las canciones “Can't Stop This Thing” y “Run”, Bryan Adams hizo una pausa para saludar al público en español: “Hola chicos. Me llamo Bryan; soy cantante por las noches. Trataré de hablar un poco de español para ustedes. Este tour se llama 'Shine A Light' y esta canción que sigue también se llama 'Shine A Light'”, para luego iniciar el tema que, pese a ser reciente, fue bien recibido por el público.La canción se cortó de golpe y desde el piano sonaron las primeras notas de “Heaven”, uno de los temas imprescindibles en la discografía del cantante. El público empezó a cantar junto al cantante y cuando llegó el momento del coro, la banda comenzó a tocar. Bryan Adams es considerado uno de los artistas con mejor performance sobre el escenario. Shine A Light, su más reciente álbum, contiene el single del mismo nombre coescrito con el cantante y compositor británico Ed Sheeran. Su presentación en Costa Rica es una antesala a su llegada a nuestro país, donde se presentará el próximo viernes 11 de octubre en Plaza Arena, al costado del Jockey Plaza.Las entradas para Bryan Adams en Lima se encuentran a la venta en Teleticket.

Este fue el set list de Bryan Adams en Costa Rica:

-Somebody.-Can't Stop This Thing.-Run To You.-Shine A Light.-Heaven.-Go Down Rockin'.-Its Only Love.-Cloud Number Nine.-You Belong To Me.-Women.-Here I Am (Acústico).-When You're Gone (Acústico).-Everything I Do.-Back To You.-The Only Thing.-Cuts Like a Knife.-18 'Til I Die.-Please Forgive Me.-Summer Of 69.-I Could Get Used To This.-I Fought The Law.-Whiskey In a Jar (Acústico).-Straight From The Heart (Acústico).-All For Love (Acústico).

