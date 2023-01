Bon Jovi dejó la voz en Lima: El agridulce cierre de la gira This House is not for Sale en el Estadio Nacional | Fuente: Reuters

La jornada comenzó minutos antes de las 8 p.m., con la presentación de Goo Goo Dolls, quienes han teloneado a Bon Jovi durante el último tramo de su tour. Los neoyorkinos llegaban promocionando su último trabajo, “Miracle Pill”, y no lo hicieron nada mal.

Goo Goo Dolls tocó 14 temas, destacando las interpretaciones de “Slide”, “Black Balloon”, “Here is Gone” y la reciente “Miracle Pill”, que suena muy bien en vivo. Como no podía ser de otro modo, la presentación cerró con “Iris”, su más grande éxito.

La que fuera canción principal del filme “City of Angels” (“Un Ángel Enamorado”, por estos lares) despertó al público limeño -algo apagado hasta ese momento-, que sacó sus celulares y empezó a corear esta nostálgica balada.

BON JOVI: NO ES LA VOZ

Luego llegó el turno de Bon Jovi. La banda de New Jersey llegaba a Perú por segunda vez, pero en esta oportunidad con la sensible baja del guitarrista Richie Sambora, miembro fundador de la agrupación. Sin embargo, pese a la probada calidad del guitarrista, su ausencia no fue la que se sintió más en la noche limeña.

Poco después de las 9:30 p.m. arrancó el recital con "This House Is Not For Sale”, tema que da nombre a la gira y al más reciente disco de la banda. Luego vino el clásico “Born to Be My Baby”, que puso a saltar a los asistentes, pero que también puso en evidencia que el registro vocal de Jon Bon Jovi ya no es el mismo de hace unos años.

El cantante desbordó carisma sobre el escenario. Amplias sonrisas, guiños a los asistentes, mucha interacción con el público. Sin embargo, al momento de cantar, empezaban los problemas.

Es evidente que Jon ya no llega a las notas altas, presentes en la mayoría de sus temas de antaño, por lo que trata de ocultarlo de curiosas maneras, ya sea dejando que sus compañeros canten por él o, en su defecto, dando la voz al público, un recurso bastante inteligente, ya que lo que no les faltó a los asistentes ayer fue ganas de cantar.

Luego, llegó un repaso irregular por la historia de Bon Jovi. Desfilaron “Lost Hightway”, “You Give Love a Bad Name”, “Roller Coaster”, “We Got It Goin' On”, “We Weren't Born to Follow”, “Blood on Blood” e “In These Arms”, que fue cantada por David Bryan (bajo la excusa de que es uno de los compositores).

La pegadiza “We Got It Goin' On” fue uno de los puntos altos del concierto, y demostró que la banda aún se desenvuelve muy bien en vivo. Acá una mención especial para Phil X, el reemplazo de Sambora, que demostró solvencia y entrega. En el concierto de anoche estuvo bien secundado por John Shanks, segunda guitarra.

La buena interpretación de “We Got It Goin' On” contrastó notablemente con el siguiente tema, “Keep the Faith”, pésimamente cantado por Jon. El cantante se notó inseguro y constantemente miraba a la pantalla que tenía a los pies, como tratando de recordar la letra.

La banda se reivindicó con “It's My Life”, curiosamente el tema que en 2000 los devolvió a la palestra del rock mundial, seguida de “Lay Your Hands on Me” y la poco conocida “We Don't Run”.

“Wanted Dead or Alive” volvió a demostrar que la ausencia de Richie no se resiente en demasía (tremendo performance de Phil X), y después “Bad Medicine” puso a todo el Nacional a saltar y cantar.

Tras un breve encore, la banda regresó al escenario para el cierre: “I'll Be There for You” estuvo excelentemente interpretada por la banda, pero mal cantada por Jon, que ya ni siquiera intenta el clásico grito en el clímax del tema. Y el cierre estuvo a cargo de la clásica “Livin' on a Prayer”, tras lo cual la banda se despidió.

Fueron en total 17 temas, cifra que queda corta para la historia de la banda, con un cierre que dejó al público con ganas de más temas clásicos, como “Bed of Roses” o la sempiterna “Always”, que sí han tocado en sus recientes presentaciones.

También brillaron por su ausencia “Runaway”, “In and Out of Love”, “This Ain't a Love Song” (o su versión en español Como yo nadie te ha amado), “Dry County”, “These Days”, entre tantos. Y esto se resiente más con la inclusión en el setlist de temas como “We Don't Run”, del disco “Burning Bridges”, que la propia banda reconoce se hizo para cumplir obligaciones contractuales con su disquera, por lo que no lo consideraba parte relevante de su discografía.

Así terminó la gira mundial de Bon Jovi, con discreto concierto en Lima, que tuvo puntos notables, pero que también dejó un sinsabor por la ausencia de temas y por la ya mencionada falta de voz de Jon.

Atrás quedan los recuerdos de la noche sanmarquina de septiembre de 2010, en la que Bon Jovi dejó para la historia uno de los mejores conciertos que acogió Perú.

