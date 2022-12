Juan Guaidó y Leopoldo López, del partido Voluntad Popular | Fuente: EFE

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y el líder opositor venezolano Leopoldo López denunciaron este viernes que el país latinoamericano se enfrenta el próximo domingo a "un fraude electoral" y pidieron a la comunidad internacional que trabaje para que Venezuela pueda tener en el futuro unos comicios "justos, libres, transparentes, verificables y democráticos", en los que la oposición pueda estar representada.Ambos líderes opositores venezolanos participaron en un evento virtual para presentar un documento en el que más de mil juristas de 40 países avalaron una declaración jurídica por la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.Entre los firmantes y participantes en el acto estuvieron, entre otros, el juez Johann Kriegler, magistrado de la Corte Constitucional Sudafricana (1994-2002) y el más cercano colaborador de Nelson Mandela para la transición del apartheid a la democracia, y Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea en 2010-2014 y comisaria europea de Justicia en 2010-2014.

También participaron por videoconferencia el presidente del Instituto DDHH de la WJA, el juez Peter Umeadi, profesor y magistrado Emérito de la Corte de Nigeria, y Marie-Aimee Peyron, presidenta del Colegio de Abogados de París (2017-2019).La declaración de la World Jurist Association (Asociación Mundial de Juristas, WJA) destaca la "invalidez del procesos electoral" en Venezuela y la "nulidad radical del mismo", así como la "necesidad de mantener y continuar los poderes de la Asamblea Nacional como una forma de mantener lo poco que queda de la democracia en aquel país, única institución que tiene alguna conexión con la soberanía popular"."Hoy los venezolanos estamos pidiendo a gritos elecciones libres. El próximo domingo va a haber un fraude electoral porque no hay libertad de poder participar abiertamente en las elecciones. Tampoco se le dio la posibilidad a todas las organizaciones políticas de poder participar", dijo el líder opositor Leopoldo López.López pidió a España, a Europa y al mundo que "se rechace el fraude electoral y se reconozca la legitimidad de la Asamblea electa, así como a Guaidó como el mandatario para promover esos comicios libres y justos".Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, dio las gracias por el "respaldo contundente a la legalidad democrática y a la Constitución venezolana" de los juristas firmantes y recordó que "una inmensa mayoría en Venezuela dependemos de esos valores"."El 6 de diciembre va a ser un fraude al derecho a ser elegidos, al derecho a rendirnos", aseguró."Desde Caracas les garantizo que la defensa de la democracia y la Constitución los venezolanos la están realizando casi al 90%. No es posible relativizar con el dolor humano, con torturados, repudiados y asesinados", dijo Guaidó.En Venezuela se celebran elecciones legislativas este 6 de diciembre sin la participación de la mayoría de la oposición. Los gobiernos que no reconocen validez a las elecciones anticipadas de 2018 en las que Maduro fue el ganador y consideran a Guaidó el presidente interino del país desconocen la legitimidad a la convocatoria electoral de este domingo.

EFE

