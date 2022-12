Maduro rompió relaciones con Colombia el 23 de febrero de 2019 | Fuente: EFE

Decenas de venezolanos se plantaron este domingo frente al Monumento a Los Héroes en Bogotá para rechazar las elecciones legislativas de este 6 de diciembre en su país, comicios que calificaron como un "gran fraude" de la "dictadura de Nicolás Maduro"."Estamos en compañía de todos los partidos políticos que hacen vida en Colombia (...) dándole un mensaje de solidaridad a los venezolanos que están en Venezuela y que han dejado vacíos los centros electorales en medio de este gran fraude que ha convocado Nicolás Maduro", dijo a Efe Eduardo Battistini, consejero político de la embajada de Venezuela en Colombia.Frente a la estatua de Simón Bolívar, ubicada en el monumento, los manifestantes alzaron pancartas en las que se leían mensajes como "no a la farsa del 6D" y "alza la voz contra la dictadura".

Poco más de 20 millones de venezolanos están llamados hoy a escoger 277 diputados entre unos 14 400 aspirantes y en toda esa gama de candidatos no están los líderes tradicionales de la oposición, pues optaron por abstenerse de participar en estos comicios por considerarlos fraudulentos.Sin embargo, pese a que los grandes nombres de la oposición no acudirán a las elecciones, sí lo harán algunos de sus partidos, intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)."Rechazamos el fraude electoral del 6 de diciembre y con mucha fuerza nos estamos organizando para lo que será la gran consulta popular que arranca el día de mañana y termina el día 12", dijo Battistini.

"VENEZUELA SIGUE DE PIE"

Colombia fue uno de los primeros países en reconocer, en enero de 2019, a Juan Guaidó, que encabeza la oposición, como presidente interino de Venezuela, lo que tensó las relaciones entre el país, al que antes de la pandemia del coronavirus ingresaban diariamente miles de migrantes, y el régimen de Maduro."Los venezolanos nos encontramos en el medio de una terrible situación que es una emergencia humanitaria, pero también estamos metidos en un régimen que viola los derechos humanos y ha hecho de la corrupción su política de Estado, mientras hoy millones de venezolanos pasan hambre", agregó Battistini.Colombia es el mayor receptor del éxodo venezolano y según datos de la autoridad migratoria del país andino, a septiembre de 2020 habían 1.715.831 de ellos en territorio nacional, un 0,4 % menos con respecto a los 1.722.919 registrados en agosto."Lo de hoy representa el sentir de los más de 1,7 millones de venezolanos que viven en Colombia. (...) Hoy vivimos en Colombia porque hemos sido perseguidos, hemos sido expulsados de Venezuela, bien sea por la falta de comida, por persecución política, otros porque no tiene ni siquiera cómo poder ir a un centro asistencial", aseguró el manifestante.Maduro rompió relaciones con Colombia el 23 de febrero de 2019 a raíz del fallido intento de Guaidó, reconocido como presidente interino de ese país por más de 50 naciones, de ingresar desde la ciudad colombiana de Cúcuta con una caravana de ayuda humanitaria."(Con esta manifestación queremos) demostrale al mundo que Venezuela sigue de pie, que los venezolanos no nos arrodillamos. En estos días escuchábamos una declaración de Diosdado Cabello que decía que el que no votaba no comía. Al señor Diosdado lo que hay que decirle es que Venezuela no come desde hace mucho tiempo por culpa de la corrupción", reclamó Battistini.

EFE

Te sugerimos leer