Los negociadores del Gobierno y de la oposición de Venezuela continuarán el diálogo iniciado en Oslo en mayo y crean una mesa de trabajo para lograr una salida a la crisis en el país, informó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.

En un comunicado del Gobierno de Oslo se indica que se ha creado una mesa que trabajará de forma "continua y rápida" con el fin de llegar a un acuerdo en el marco de la Constitución, y agrega que, además, está previsto que las partes efectúen consultas para avanzar en la negociación que llevan a cabo en Barbados.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, que auspicia el diálogo, se subraya la importancia de que las partes adopten "la máxima precaución en sus comentarios y declaraciones respecto al proceso".

El anuncio de este jueves se produce con motivo de la ronda de conversaciones de tres días entre delegados del chavismo y de la oposición que se celebró esta semana en Barbados, bajo los auspicios del Gobierno de Noruega.

Nicolás Maduro dijo este jueves en cadena nacional que, en una intensa jornada de trabajo, se realizaron acuerdos sobre seis puntos "con el gobierno de Noruega y las oposiciones", sin revelar los temas.

Junto a Maduro, Héctor Rodríguez, negociador del gobierno, anticipó un "camino complejo", pero que podría llevar a un "acuerdo de convivencia democrática" y de "gobernabilidad" donde ambas facciones se reconozcan.

Por su parte, el representante de Guaidó, Stalin González, afirmó en Twitter que los venezolanos necesitan "respuestas y resultados", y anunció que su delegación "hará consultas para avanzar y poner fin al sufrimiento".