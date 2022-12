Leopoldo López | Fuente: EFE

El líder opositor venezolano Leopoldo López, afirmó este martes que el inicio del "modelo autoritario del régimen chavista", que llevó a Venezuela a la pobreza, comenzó con una asamblea constituyente y aseguró que el 90% de sus compatriotas se encuentra en situación de pobreza.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el coordinador nacional del partido político Voluntad Popular señaló que cada uno de los venezolanos migrantes "es testigo del proceso de destrucción" de su país donde hay una "dictadura cruel" que persigue y encarcela a los opositores.

"Un modelo político que nos llevó al autoritarismo, a la dictadura, a la expropiación del sector productivo nacional, a la miseria, al hambre. Venezuela hoy es un país donde el 90% está en situación de pobreza, 6 de cada 10 venezolanos está en una situación de pobreza extrema. El sistema de salud totalmente colapsado, la mitad del país no tiene electricidad a lo largo del día, dos tercios del país no pueden comer dos veces al día, el salario mínimo es de dos dólares al mes. No hay vacunas, hay desesperanza (...) no hay gasolina, no hay diesel. Un país donde no hay empleo, que se ha convertido en el más violento del continente americano", dijo.

Si bien Leopoldo López admitió que Venezuela tenía una crítica muy fuerte por reformas que no se habían concretado y con una democracia que tenías sus problemas, consideró que el remedio no fue lo adecuado.

"El remedio que se planteó, que fue una Constituyente, un cambio en la Constitución, de cambiarlo todo a través de una Constitución, pues fue el inicio de un modelo que luego de 20 años que ha traído todo esto lo que te estoy diciendo", agregó.

"Destrucción del sistema productivo nacional"

Leopoldo López argumentó que en Venezuela antes del régimen chavista hubo una propuesta similar a la que escuchó en nuestro país de "acabar con todos los problemas" con una nueva Constitución.

"Se hizo una Constituyente que comenzó mal porque solo con el 53% de los votos, el sistema electoral le dio más del 90% de los escaños a (Hugo= Chávez en aquel momento, y eso creo espejismo de supermayoría que permitió que se impusiera una reforma de todos los poderes públicos en cuestión de meses y allí comenzó el problema. Todos los poderes públicos: el Tribunal, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, todos fueron captados por personas afectas a Chávez y allí se comenzó a socavar la democracia", indicó.

El líder opositor señaló que luego en Venezuela vino una "etapa de destrucción del sistema productivo nacional" lo que ocasionó el colapso de la economía nacional con la pérdida de miles de puestos de empleo.

"Durante un tiempo, como hubo una bonanza petrolera se sustituyó el empleo productivo por las dádivas del Estado y por un sistema de dependencia en el que se vinculó a millones de personas, pero cuando bajaron los precios del petróleo se encontró el país con un sistema de producción nacional totalmente colapsado, con muchas expropiaciones, con una pretensión del control del estado sobre la economía", dijo.

Asimismo, Leopoldo López explicó que el resultado de esta situación fue siete años en hiperinflación, con alto nivel de pobreza y hambre, y que obligó a millones de venezolanos a salir del país.

