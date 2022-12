El dictador venezolano negó que su régimen aliente las protestas en la región. | Fuente: AFP

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este sábado que las masivas protestas que enfrenta el presidente colombiano Iván Duque desde el pasado jueves responden a un "despertar" de ese país.

"Le tocó el turno a Colombia, le tocó el turno de rebelión de la ciudadanía (...) que dice basta de represión, de guerra, de miseria, de neoliberalismo, de privatizaciones", dijo Maduro durante un discurso que fue televisado.

En su primera reacción desde que se inició el paro nacional en el país vecino, el líder chavista señaló a Duque como "responsable" del descontento que desató las multitudinarias manifestaciones, que dejaron tres muertos y unos 300 heridos.

Responsabiliza a a Iván Duque

Las autoridades colombianas detuvieron a 331 personas, 29 de ellos venezolanos, que desafiaron el toque de queda tanto en las ciudades de Bogotá y Cali, donde ha habido desmanes.

"No, no es súper bigote, no", afirmó Maduro sobre sí mismo. "Es usted, Iván Duque, y su incapacidad para darle paz, bienestar, prosperidad, protección social al pueblo de Colombia", aseguró.

El gobernante socialista ironiza con ese apelativo para negar acusaciones de la oposición venezolana de que su régimen alienta las protestas de los últimos meses en Ecuador y Chile.

Relaciones entre Colombia y Venezuela

Colombia lidera junto con Estados Unidos la presión internacional para expulsar del poder a Maduro, a quien medio centenar de países consideran ilegítimo y reconocen como mandatario encargado al opositor Juan Guaidó.

De acuerdo con la ONU, Colombia ha recibido a 1.4 millones de venezolanos que huyeron de la grave crisis política y económica que vive el país petrolero, con una inflación prevista en 200.000% para el cierre de 2019, según el FMI.

Caracas rompió relaciones diplomáticas con Bogotá en febrero pasado debido al apoyo a Guaidó y ante supuestos planes del gobierno de Duque para derrocar a Maduro, quien acusa a autoridades colombianas de estar detrás de un presunto atentado en su contra en agosto de 2018.

AFP

Te sugerimos leer