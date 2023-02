Venezuela vs. Trinidad y Tobago: transmisión EN VIVO minuto a minuto desde el Estadio Olímpico UCV | Fuente: AFP

Venezuela vs. Trinidad y Tobago EN VIVO | Salomón Rondón y Darwin Machís anotaron por segundo partido consecutivo y la selección de Venezuela derrotó por 2-0 a la de Trinidad y Tobago este lunes en un amistoso de la fecha FIFA jugado en Caracas.El triunfo de la Vinotinto fue el mejor regalo para su capitán, Tomás Rincón, quien se convirtió en el tercer jugador en sumar 100 partidos con el uniforme vinotinto, un hito en el que le precedieron solamente José Manuel Rey (111) y Juan Arango (127).Mientras el seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, repitió el 4-2-3-1 como dibujo táctico, con Rondón en punta, su colega de Trinidad y Tobago, Dennis Lawrence, jugó con un 4-4-2 y pocos nombres repetidos en el once inicial con respecto al encuentro frente a Honduras de la semana pasada.En el minuto 5 Salomón Rondón, el 'Gladiador', controló el balón cerca del área chica, pero su chute con la izquierda pegó directamente en el portero trinitario.Seis minutos después no desperdició la oportunidad y marcó con la zurda tras un centro de Machís que fue despejado por el portero Adrian Foncette.Darwin Machís, que en España juega con el Granada en primera división, probó con un remate desde fuera del área que no pudo ser dominado por Foncette y el balón terminó en las redes en el minuto 14.Los trinitarios se acercaron por primera vez al área venezolana en el minuto 16 cuando Alvin Jones cobró un tiro libre que pasó por encima del arco de Wuilker Faríñez.El resto del primer tiempo transcurrió prácticamente en el campo visitante, donde los venezolanos buscaron anotar el tercer gol, pero el marcador se mantuvo igual.Sobre el final del primer tiempo, el ataque trinitario no supo aprovechar un descuido de la zaga venezolana y el remate de Levi García fue despejado al lateral por Faríñez.El guardameta volvió a aparecer para despejar un tiro libre en el tiempo de descuento de la primera parte.En el segundo tiempo, Dudamel dio entrada a Rafael Romo en la portería, a Yeferson Soteldo en el mediocampo y al debutante Gabriel Benítez, el único vinotinto que juega en el torneo local.Los de Trinidad y Tobago organizaron sus líneas y salieron con más orden en la segunda parte y fue así como lograron llegar al área de Romo, quien tuvo que estirarse para despejar un balón en el minuto 62.Soteldo y Rondón lideraron las subidas en la segunda parte con un veloz Jhon Murillo llegando por la derecha, pero no hubo suerte.Venezuela se mantiene invicta con Trinidad y Tobago tras el sexto encuentro entre ambas selecciones.

Venezuela vs. Trinidad y Tobago: alineaciones confirmadas

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Rolf Feltscher; Tomás Rincón, Júnior Moreno, Jhon Murillo, Darwin Machís, Rómulo Otero; Salomón Rondón.

Trinidad y Tobago: Adrian Foncette; Alvin Jones, Sheldon Bateau, Aubrey David, Keston Julien; Levi García, Neveal Hackshaw, Kevan George, Ataullah Guerra; Marcus Joseph, Aikim Andrews.

Estadio: Olímpico de UCV.

Fecha y hora del Venezuela vs. Trinidad y Tobago

Lunes, 14 de octubre, a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana/ 6:00 p.m. en Venezuela)

Lugar Estadio Olímpico UCV

