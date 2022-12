Rusia pone en duda la neutralidad de la EMA | Fuente: EFE

Rusia cuestionó hoy la neutralidad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y pidió una disculpa oficial después de que un alto cargo de la institución comunitaria instara a los países miembros de la Unión Europea (UE) a no aprobar por el momento el uso de la vacuna rusa Sputnik V."La EMA no permitió este tipo de declaraciones sobre otras vacunas. Tales comentarios son inapropiados y socavan la credibilidad de la EMA y su proceso de revisión. Las vacunas y la EMA deberían estar por encima y más allá de la política", señalaron los desarrolladores de la Sputnik V en un tuit."Desaconsejo firmemente la aprobación de una autorización de emergencia nacional", subrayó la directora de la junta directiva de la EMA, Christa Wirthumer-Hoche, en un debate en la televisión austríaca la noche del pasado domingo, durante el que afirmó que no se sabe si ese producto es seguro y eficaz.La experta austríaca aseguró que actuar como Hungría, que está ya usándola entre la población, sería "comparable a jugar con una ruleta rusa".

"Exigimos una disculpa pública de Christa Wirthumer-Hoche por sus comentarios negativos sobre los países de la UE que han autorizado directamente la Sputnik V. Sus comentarios generan importantes preguntas sobre posibles interferencias políticas en la revisión actual en marcha sobre la vacuna rusa", señalaron el Centro Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversiones Directas (FIDR).Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que los comentarios de Wirthumer-Hoche sobre la vacunas rusa son "como mínimo inapropiados"."La demanda de esta vacuna y el proceso de vacunación precisamente con este preparado muestran que es solicitada", dijo Peskov en su rueda de prensa diaria.Agregó que la vacuna Sputnik V es "unas de la vacunas más populares y fiables del mundo" y que "nadie puede tener duda de ello".En opinión de su desarrolladores, "los europeos se merecen una revisión imparcial, como la que hicieron otros 46 países" que ya han autorizado el uso de la Sputnik V."Después de posponer la revisión de la Sputnik V durante meses, la EMA no tiene el derecho a socavar la credibilidad de otros 46 reguladores que revisaron todos los datos necesarios" para aprobarla, afirma el Centro Gamaleya su cuenta oficial de Twitter.La vacuna rusa ha sido autorizada por ahora por países como Argentina, Bolivia, Serbia, Argelia, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistán, Hungría, Eslovaquia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Túnez, Armenia, México, Nicaragua, el Líbano, Birmania, Pakistán, Baréin, Montenegro, Kazajistán, Uzbekistán, Moldavia, Egipto, Angola, Honduras y Guatemala.

CONTROVERSIA CON LA VACUNA RUSA

La Sputnik V ha sido criticada por haberse registrado en Rusia en agosto pasado antes de completar los ensayos clínicos, que, según se publicó en febrero en la revista médica "The Lancet", arrojaron una eficacia del 91,6 % contra el coronavirus, lo que ha generado interés en la vacuna rusa.Esta vacuna rusa ha sido motivo de controversia en la UE. Hungría y Eslovaquia ya han empezado a recibir dosis de Sputnik V sin respaldo científico de la EMA, y la República Checa obtendrá las primeras vacunas a finales de marzo.EFE

