Moscú, la zona más afectada de Rusia. | Fuente: EFE

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, admitió hoy un repunte de los casos COVID-19 en la capital rusa, donde en las últimas 24 horas se registraron 3 818 nuevos positivos, nivel diario que no se observaba desde fines de enero."La situación en general es estable. Vemos un pequeño aumento, pero como ya he dicho no es crítico, aunque de todos modos el nivel de morbilidad es bastante alto", dijo Sobianin en declaraciones al canal Rossía-1 de la radiotelevisión estatal rusa.El alcalde insistió su llamamiento a los moscovitas a que acudan a vacunarse contra la COVID-19.

"Hay que cuidar la salud. Se puede no hacer (vacunarse) pero entonces uno está condenado a enfermarse tarde o temprano, y ese es un gran riesgo", insistió.De acuerdo con el Ayuntamiento, cerca de un 1,3 millones de habitantes de la capital, el 10 % ciento de la población ya se ha vacunado.En la última jornada 60 moscovitas murieron de COVID-19, con lo que los fallecidos en la capital desde el comienzo de la pandemia ascendieron a 19 128.Moscú acumula 1 131 235 casos de COVID-19, según las estadísticas oficiales.Rusia, con 4,9 millones de casos registrados, es el sexto país en el mundo por número de contagios después de Estados Unidos, la India, Brasil, Francia y Turquía, y según los datos del Gobierno los fallecidos directamente a causa de la COVID-1919 ascienden a día de hoy a 115 116.

EFE

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’:¿Qué se sabe sobre las pruebas para ver si una persona ha sido vacunada?

Te sugerimos leer