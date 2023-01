Habitantes salen de sus casas después que sonara por error una alerta sísmica en Ciudad de México | Fuente: EFE

Los altavoces de la alerta sísmica de Ciudad de México se activaron este sábado por error provocando el desalojo de los capitalinos de sus casas tan solo horas después del sismo de magnitud 5.7 originado anoche en la costa del sureño estado de Guerrero."A las 8:16 AM (14.16 GMT), en algunas zonas de la CDMX se activó en falso la alerta sísmica. A esa hora no hay registro de ningún sismo fuerte en el país", informó en el Sistema Sismológico Nacional (SSN) poco después de la alarma.A pesar de que no hubo terremoto, la alerta despertó y asustó a los habitantes de la capital, que tuvieron que salir de sus casas como marca el protocolo sobre terremotos.

"No se reporta sismo. Di instrucciones al director del C5 (Centro de Control) de hacer una revisión de las razones por las que se activaron alertas. Sigo informando", aclaró en redes sociales la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Posteriormente, las autoridades concluyeron que las fallas de las dos alertas sísmicas que sonaron en las últimas horas se debieron a un error humano, por lo que Sheinbaum pidió dimisiones al respecto."Son errores que no se pueden cometer y que tienen que ver con una falta de atención tan importante como la alerta sísmica", explicó en una conferencia de prensa.

TERREMOTO DE 8.2 EN MÉXICO

No es la primera vez que fallan los altavoces de la capital y el Gobierno local ha prometido varias veces su revisión. En el recuerdo de los mexicanos siguen muy presentes los terremotos de septiembre de 2019.El terremoto de magnitud 8,2 con epicentro en Chiapas (sureste) del 7 de septiembre de 2017 dejó 98 víctimas mortales; 78 de ellas en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco.Mientras que el terremoto del 19 de septiembre, de magnitud 7,1 y con epicentro entre Puebla y Morelos (centro), dejó 369 muertos, 228 de ellas en Ciudad de México.

(Con información de EFE)

