Las históricas elecciones mexicanas del 6 de junio, donde se pondrá a prueba el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, son también las más violentas de la historia reciente con más de 230 asesinatos vinculados a la política, pese al plan de protección prometido por el mandatario.Desde que comenzó el proceso electoral el 7 de septiembre, la consultora Etellekt ha documentado en México más de 780 agresiones o delitos contra políticos como homicidios, amenazas, secuestros, robos e intimidación en mítines, que ya superan las 774 de las elecciones de 2018."Sin duda, en términos globales, esta elección será la más violenta desde el año 2000", manifiesta Rubén Salazar, director de Etellekt.La consultora contabiliza 89 políticos asesinados, de los que 35 eran aspirantes o candidatos, pero también 99 servidores públicos sin militancia, 10 colaboradores y 34 familiares de políticos, por lo que las muertes superan las 230.Casi el 90 % de los ataques corresponden al ámbito local y 75 % de los fallecidos eran opositores al gobierno de su estado, detalla Salazar.

Pese al ensañamiento con la oposición, Etellekt también cuenta que el 29 % de los asesinados han sido aspirantes de Morena o aliados.

'Va por México' la alianza más afectada

Gran parte de los asesinatos -el 44 %- han sido de la alianza opositora "Va por México", del derechista Partido Acción Nacional (PAN), el exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD)."Sí es una expresión ya no solo de narcopolítica de nuestro país, sino de un verdadero Estado criminal que está presente en los tres niveles de gobierno, no solo en el municipal, en el estatal también y en el federal", asegura Salazar.Una de las aspirantes que ha obtenido protección es Lía Limón, candidata de la alianza opositora "Va por México" a la alcaldía Álvaro Obregón de Ciudad de México, donde denunció violencia política de género de su rival del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena)."Ha sido un ataque constante del cual hemos dado parte a las autoridades, como ha sucedido en otros estados, hay un número nunca antes visto de candidatos que han perdido la vida, no es un solo caso, por lo tanto ya basta", comenta Limón en entrevista con Efe.

Pese al ensañamiento con la oposición, Etellekt también cuenta que el 29 % de los asesinados han sido aspirantes de Morena o aliados. La policía también ha protegido a políticos como Juan Antonio Magaña, candidato del oficialista Partido Verde a gobernador de Michoacán, donde un grupo no identificado incendió su camioneta.

La elección ocurre después de los dos años más violentos en la historia de México con 34.681 asesinatos en 2019 y 34.554 en 2020. (Con información de EFE)

