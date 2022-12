| Fuente: EFE

Como si del Muro de Berlín se tratara, la Ciudad de México ha quedado dividida entre el este y el oeste tras las elecciones del 6 de junio: mientras que un lado de la ciudad se mantiene fiel al oficialismo, el otro se decantó por la oposición."Hay más personas con muchas carencias (en el oriente de la ciudad) y en Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hemos visto mucho apoyo", relató este miércoles a la agencia de noticias Efe Estela, una mujer de la alcaldía de Tláhuac, en las inmediaciones del lugar donde hace poco más de un mes hubo un accidente de metro que dejó 26 muertos y que está siendo investigado por fallas estructurales.Ella representa a los muchos habitantes de la zona oriente de la capital mexicana que dieron su voto al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones intermedias del pasado domingo, las más grandes de la historia del país por el número de cargos a elección."Hay mucha gente con necesidades y entiendo que se quiera concentrar en ese sector, pero dejan a un lado al resto de la población", consideró Valeria, una joven que paseaba por la alcaldía Miguel Hidalgo, que antes era gobernada por Morena, pero que ahora perdió en favor de la oposición.Morena, el partido del presidente, se desplomó en los comicios en la Ciudad de México, bastión tradicional de la izquierda, al ganar solo en 7 de las 16 alcaldías que forman la capital.

Una persona camina por una calle de la alcaldía Tlahuac en Ciudad de México, donde Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo mayoría. | Fuente: EFE

División este y oeste

La ciudad quedó dividida entre este y oeste, rojo y azul, representando, respectivamente, a Morena y a la coalición de la oposición "Va por México", conformada por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).Desde la noche de las elecciones, proliferaron imágenes en redes sociales reflejando el mapa de la capital dividido en dos colores y para los expertos, la polarización electoral fue, en gran parte, la causante."A mí me parece preocupante que (la clase política) clasifique en buenos y malos, ricos y pobres, fifís (conservadores) y chairos (progresistas). Naturalizamos esa división", consideró para Efe Carolina del Ángel, profesora en la facultad de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Durante 30 años tuvimos Gobiernos que no tomaron en cuenta al pueblo y ahorita (...) Morena está apoyando a la gente que realmente lo necesita".

Desde la llegada de Morena a la Presidencia y al Gobierno de la ciudad (con Claudia Sheinbaum) en 2018, los programas sociales fueron una de sus mayores apuestas. Luis, un vecino de Iztapalapa, considera que lo más positivo de Morena "es que está ayudando a la gente más pobre". "Durante 30 años tuvimos Gobiernos que no tomaron en cuenta al pueblo y ahorita (...) Morena está apoyando a la gente que realmente lo necesita", afirmó.Además, sobre el accidente de metro de la línea 12 dijo: "No le vamos a echar la culpa a los partidos, los culpables fueron las constructoras", dijo."Resulta que los afectados, los que viajan en el metro, Tláhuac e Iztapalapa, con todo el dolor y también con la protesta deciden seguir apoyando la transformación. Pero los que no viajan en metro votaron en contra por la manipulación de los medios de este lamentable accidente", afirmó este miércoles López Obrador.Por su parte, un hombre del acomodado barrio de Polanco, también llamado Luis, consideró que la pérdida de alcaldías de Morena guarda relación con la necesidad de políticas más específicas. "Con este cambio yo creo que la propuesta es que estén más preparados los políticos, que estén mas cercanos a la ciudadanía. No solo con propuestas muy genéricas, sino más específicas", consideró.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó de manera activa en las elecciones a través de sus discursos. | Fotógrafo: Mario Guzmᮀ

Distintas necesidades

Sin embargo, sobre esto, Del Ángel consideró que los reclamos de estas dos zonas de la ciudad son muy diferentes y que el voto es el resultado de cuáles satisfacen o no las autoridades. "La gente pondera: '¿Necesito calle sin baches? no tengo automóvil, no necesito eso, necesito otra cosa'. Las necesidades son diferentes, por lo que el incentivo es otro y es ahí donde juegan un papel importante los programas sociales", relató.Según explicó, los programas sociales se "partidizan" y terminan por generar en parte de la población a los que van dedicados un sentimiento de "deuda" que puede reflejarse en el voto.Además, en su discurso, López Obrador, que protagonizó las recientes elecciones aunque no estuviese en juego la Presidencia, y la oposición hacen referencias frecuentes a términos que, para Del Ángel, no hacen más que profundizar en la polarización.Y esto se vio reflejado en las urnas, relató la profesora, después de ya varios años viviendo en redes sociales una gran polarización y violencia.

Los memes inundaron las redes sociales en México con alusiones a la división política, social y económica de la capital del país. | Fuente: Portal humorístico El Deforma

Memes con "peligro"

Asimismo, las imágenes más compartidas en redes sociales en los días recientes referidas a la división de la capital, fueron, consideró el filósofo y columnista de The Washington Post Fernando Bustos, una muestra del "clasismo" que todavía pervive en la sociedad mexicana.Memes con un símbolo comunista sobre la zona en la que ganó Morena o la indicación de que en el oeste pagan impuestos y en el este reciben subsidios son "peligrosas", indicó el experto."Detrás de esta comicidad se puede producir una violencia hacia un 'otro' que generalmente es uno que ha sido vulnerado o precarizado históricamente". (EFE - Inés Amarelo)

