Indígenas del convulso departamento colombiano del Cauca denunciaron que carteles mexicanos están reclutando menores de esa comunidad para controlar el narcotráfico en esa región, una de las que tiene el mayor número de hectáreas sembradas con coca en el país.El líder indígena Arsenio Vascues afirmó a Efe que después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, grupos narcotraficantes de México incrementaron su presencia en el Cauca para controlar el negocio de la droga."Tenemos el cartel de Sinaloa, que también aprovechando ese vacío que dejó este proceso al no haber guerrilla tomó fuerza en estos territorios y ha hecho reclutamiento para adquirir poder y dominar zonas donde hay cultivos ilícitos", señaló.Vascues dijo que el reclutamiento de menores es uno de los factores que más preocupa a la comunidad, por lo que han denunciado ese delito ante organizaciones nacionales e internacionales, pese a lo cual no han tenido respuesta."Con esto hemos hecho múltiples denuncias a los organismos nacionales, internacionales, al Estado, pero no tenemos la más mínima respuesta", subrayó. Ante este panorama, centenares de indígenas se congregaron en el municipio de Toribío para defender su autonomía de la violencia ejercida por distintos grupos armados ilegales.El encuentro, denominado "Tejiendo resistencias para la vida", fue convocado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como una demostración de apoyo a la guardia indígena y con el objetivo de conservar "la armonía territorial".

Cultivos de hoja de coca en el Cauca

Las guardias indígenas están conformadas por adultos de esa comunidad que ayudan a la población nativa a controlar y vigilar sus territorios para promover la defensa de los derechos y que llevan la "chonta", un bastón de mando que les confiere su autoridad.Vascues afirmó que las comunidades indígenas se encuentran en una etapa de "motivación, reflexión y análisis" para fortalecer el proceso de dialogo y rechazar la violencia, con el objetivo de ejercer autoridad en sus territorios.

El Cauca, junto a Nariño, fronterizo con Ecuador, y Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, es uno de los departamentos que tiene el mayor número de hectáreas sembradas de coca en el país.Esa situación se agrava debido a la presencia de disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales, que luchan por el control del territorio para el narcotráfico.

