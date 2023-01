Tropas iraníes | Fuente: AFP / Imagen referencial

Irán "ejecutó a un contratista del Ministerio de Defensa" condenado por espiar para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, indició el sábado la agencia de prensa semioficial Isna.

"Jalal Haji Zavar, contratista de la organización aeroespacial del ministerio de Defensa, espía de la CIA y el gobierno estadounidense, ha sido ejecutado" precisó Isna, citando al ejército iraní y sin dar detalles sobre la fecha de la ejecución.

El hombre fue condenado por un tribunal militar y su sentencia fue ejecutada en la prisión de Rajai Shahr en la ciudad de Karaj, al noroeste de Teherán.

Según Isna, Zavar fue "identificado por los servicios de información del ministerio de Defensa" y, durante la investigación, "confesó explícitamente espiar para la CIA por dinero, y fueron hallados en su domicilio documentos e instrumentos de espionaje".

El vínculo entre Estados Unidos e Irán se deterioró a partir de mayo de 2018, cuando Trump decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo internacional firmado de 2015 para frenar las ambiciones nucleares de Irán, restableciendo duras sanciones contra esa república islámica.

Las relaciones empeoraron con los ataques contra petroleros en la región del Golfo en mayo y junio, que Washington atribuye a Teherán y éste desmiente.

Estados Unidos reforzó recientemente su dispositivo militar en Medio Oriente en medio de nuevos roces por el anuncio de Irán de que sus reservas de uranio enriquecido superarán el 27 de junio el límite previsto el acuerdo nuclear.

Drone derribado aviva tensión

El último jueves Irán derribó un avión no tripulado estadounidense con un misil en la región de Koohe Mobarak, provincia meridional de Hormozgan.

Un día después el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su país estaba “apuntando y cargado” para responder militarmente contra Irán por el derribo de un avión no tripulado, pero que suspendió la operación.

“Pregunté, cuántos morirán. 150 personas, señor, fue la respuesta. 10 minutos antes del ataque lo detuve, no es… proporcional a derribar un avión no tripulado. No tengo ninguna prisa”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

AFP.

