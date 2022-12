Es comprensible que las personas que no han tenido un acercamiento con el mar no desarrollen un amor hacia él o no le den la importancia que merece. | Fuente: Nathalia Delgado Nachtigall

¿Alguna vez pensaste que la conservación del océano no es realmente una prioridad, con tantos temas de importancia nacional o internacional como la seguridad, el hambre y la educación?

Yo era una persona que pensaba así, hasta que mi vida me acercó al mar y conocí a un biólogo que trabajó con Jacques Cousteau, una persona que, en pocas palabras, me enseñó por qué es imprescindible cuidarlo.

“La vida se inició en los océanos y sin los océanos la vida no existiría en nuestro planeta’’.

Es comprensible que las personas que no han tenido un acercamiento con el mar no desarrollen un amor hacia él o no le den la importancia que merece.

Los océanos ofrecen tantos beneficios para los seres humanos y para nuestro planeta que me interesó aprender más y me puse a estudiar los hechos. Ahora sé que los océanos tienen una relación directa en nuestra vida diaria.

Los océanos ofrecen muchos beneficios para los seres humanos | Fuente: Nathalia Delgado Nachtigall

Comparto contigo cinco razones que cambiarán tu punto de vista sobre la importancia de mantener los océanos saludables.

1.- El aire que respiramos: el océano produce más de la mitad del oxígeno del mundo. No solo los bosques producen oxígeno, los océanos también lo hacen. Absorbe 50 veces más dióxido de carbono que nuestra atmósfera.

2.- Regula el clima: el agua cubre el 70 por ciento de la superficie de la Tierra, el océano transporta el calor desde el ecuador hasta los polos, regulando nuestro clima y los patrones climáticos.

3.- Fuente de comida: el océano ofrece una inmensa variedad de peces, mariscos y algas que alimentan a más de la mitad de la población humana.

4.- Fuente de trabajo: El océano provee a más de 600 millones de personas un trabajo relacionado a la pesca.

5.- Medicamentos: muchos medicamentos provienen del océano, incluidos los ingredientes que ayudan a combatir el cáncer, la artritis, la enfermedad de Alzheimer y las enfermedades del corazón.

Es nuestra responsabilidad proteger los océanos | Fuente: @azulartworld

¡Celebremos el Día de los Océanos sabiendo lo importante que es para todos!

Como peruanos, debemos sentirnos orgullosos del Mar Peruano o Mar de Grau, alrededor de 3000 km a lo largo de nuestra costa, brindándonos un mar maravilloso y generoso. Es un tesoro natural. Aprendamos a quererlo y a cuidarlo porque impacta directamente en nuestra vida y en nuestro planeta.

Es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de todos.

Sígueme en Instagram como @azulartworld

Te sugerimos leer