El expresidente de Brasil, Lula da Silva, saluda a seguidores en Sao Bernardo do Campo (Brasil), su cuna política. | Fuente: EFE

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) pronunció este sábado su primer gran discurso en su cuna política, la sede del sindicato metalúrgico de Sao Bernardo do Campo, un día después de su excarcelación por un cambio de criterio de la Corte Suprema.

Lula, que se había dirigido brevemente a sus seguidores este viernes al abandonar la cárcel de Curitiba, dedicó este sábado unos 45 minutos a repasar la política interna e internacional y a acusar a quienes le encarcelaron durante 1 año y 7 meses por un caso de corrupción.

Con un aguerrido tono, el dirigente se explayó contra el actual Gobierno de Brasil, presidido por el ultraderechista Jair Bolsonaro; contra el líder de Estados Unidos, Donald Trump; y analizó la situación de países de la región como Chile.

Estas fueron las frases más impactantes del antiguo líder sindical:

- Durante 580 días me preparé espiritualmente para no odiar, no tener sed de venganza, no odiar a mis torturadores.

- Podría haber ido a una embajada, a otro país, pero precisaba probar la mentira y que Sergio Moro (hoy ministro de Justicia que le condenó en su momento) no era un juez, sino un canalla.

- Dudo que Bolsonaro duerma con la conciencia tranquila que yo tengo; dudo que el ministro destructor de sueños, Paulo Guedes (Economía) duerma con la conciencia tranquila.

- Hemos visto lo que está sucediendo en Chile (una crisis social). Chile es el modelo de país que Guedes quiere poner en práctica aquí.

- El ciudadano (en referencia a Bolsonaro) fue elegido democráticamente, por lo que aceptamos el resultado, pero fue elegido para gobernar para los brasileños no para los milicianos de Rio.

- 200 personas en Brasil tienen más dinero que 200 millones de personas en nuestro país.

- Que Trump se preocupe de los estadounidenses y no nos moleste a los latinoamericanos. No fue escogido para ser el 'sheriff' del mundo.

- Tenemos que ser solidarios con Bolivia, con Chile, con Argentina, tenemos que ser solidarios con Venezuela.

- Este joven (Lula) tiene la excitación de los 20 años, la energía de los 30 y la experiencia de los 70 y estará en la calle con todos ustedes, para que no destruyan nuestro país.

- Solo podremos salvar este país si tenemos la valentía de hacer un poco más.

EFE

