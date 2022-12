Diversas carreteras han sido bloqueadas durante las protestas en Bolivia. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: AIZAR RALDES

La señora Janet Niño de Guzmán formó parte de un grupo de peruanos que estuvo durante varias horas impedido de salir de Bolivia, debido a la crisis política y social que vive ese país, y que finalmente logró llegar a Perú gracias a un llamado previo que hizo a las autoridades.

En declaraciones a la Rotativa Noche de RPP Noticias, la señora detalló los problemas que tuvieron para trasladarse desde la zona de Tiahuanaco en Bolivia hacia suelo peruano, debido a un grupo de ciudadanos bolivianos que impedía el paso a los buses de transporte.

“Nos encontramos personas que agredían a los carros, nos tiraban piedras (…) Me golpearon a mí por decirles que no tiren piedra a los carros, porque había gente que nos ayudaba a salir, pero no les dejaban”, comentó.

Agradeció ayuda

El clima no les ayudó porque durante el trayecto se registró una intensa lluvia con temperaturas que llegaron a los 3 grados. Sin embargo, comentó que cuando estaban a punto de rendirse un hombre ayudó al traslado del grupo en el que había estudiantes e incluso tres adultas mayores bolivianas.

“Hemos tenido un ángel. Estábamos a punto de declinar en plena lluvia, éramos en ese momento 12 o 13 personas, más tres bolivianas adultas mayores. Estaba totalmente oscuro y apareció un carro de la nada y todas las quince personas creímos que era una Station y hemos entrado los 15 con los pies fuera, pero nos llevó”, sostuvo.

La señora comentó que, si bien los ciudadanos bolivianos lanzaron piedras e incluso emboscaron al transportista que los ayudó, este no desistió y cumplió con trasladar a todos los del grupo. Pese a esto, dijo que tuvieron que pagar hasta en catorce bloqueos para que les permitan la salida de Bolivia.

"La solidaridad del peruano es increíble"

Janet llegó la noche del último jueves en la ciudad de Cusco, luego de acompañar a los estudiantes que salieron con ella de Bolivia a otras ciudades como Juliaca y Arequipa. Destacó la ayuda mutua que tuvieron dentro del grupo y el apoyo que recibió de varias instituciones y RPP Noticias para regresar a salvo a Perú.

“Ha sido momentos muy emocionantes porque la solidaridad del peruano es increíble (…) Agradecerles a ustedes y a todas las instituciones y autoridades que se han preocupado por nosotros, al ejército boliviano que nos ha ayudado a levantar a todos los peruanos que podíamos en el camino”, dijo.

