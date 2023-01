JASON P. HOWE Y MARILYN | Fuente: JASON P. HOWE / BBC

Cuando Jason Howe conoció a Marilyn a comienzos de 2000 sintió una conexión inmediata. La encontró atractiva, risueña y no le importó su pobreza, adoró su simplicidad. Creyó haber encontrado el amor de su vida en la selva colombiana a donde fue a parar por una cobertura fotográfica sobre el conflicto armado.

Todo comenzó cuando Jason vio a la joven colombiana haciendo cola para tomar un café. Ambos sonrieron e intercambiaron algunas palabras. Después se dieron cuenta que compartirían un viaje en autobús que duró 4 horas y media. Él le contó que quiere retratar la vida de los guerrilleros y ella comentó que su padre se reunía con paramilitares y miembros del ejército.

"Estaba totalmente enamorado de toda la situación. Enamorado de la persona que creía que era. En ese momento no tenía idea de lo que hacía (…) Tenía una buena relación con la hija de Marilyn. Cuando llegaba me decía ¡gringo! y se subía en mi espalda", declaró en una entrevista a la BBC.

Marilyn le ofreció quedarse en la casa de sus padres para que viajara a las aldeas cercanas. Durante ese corto tiempo de convivencia Jason detectó que su amada llevaba una doble vida. Había tardes en las que desaparecía repentinamente con su moto sin dar explicaciones.

Jason resolvió hospedarse en un hotel para sentirse más cómodo y todas las noches Marilyn iba a visitarlo. Así fue como en uno de esos encuentros ella le reveló un oscuro secreto: “Me dijo que era un miembro activo de los paramilitares, que antes usaba uniforme, y que había estado luchando en la selva (…) Ahora era parte de una célula urbana y su trabajo era eliminar informantes. Se había convertido en una asesina".

Después de la confesión, Jason se quedó perplejo y en lugar de ponerle fin a su relación la creyó una víctima de las circunstancias. "Si has crecido en esas situaciones, es más fácil que te parezca normal… Todos sabemos que el conflicto en Colombia se trata de asesinatos”, añade.

El desencanto

Jason creyó que Marilyn ganaba dinero como paramilitar pensando en darle un mejor futuro para su hija menor, pero la respuesta que oyó de ella lo impactó. "Me empecé a sentir molesto. Le pregunté qué hacía con el dinero de los asesinatos y me dijo que lo usaba para comprarse jeans, maquillaje y esas cosas".

Marilyn sintió que Jason comenzaba a juzgarla y le apuntó con una pistola. "Le dije mátame o no, pero no me amenaces. Y si alguien te ha pagado para que me mates, te doy el doble (…) Ella se rió, bajó la pistola y nunca más tuvimos una confrontación". Este episodio de confrontación fue el último de su relación porque Jason decidió marcharse a Bagdad

No mostraba arrepentimiento

"Un año después de la última vez que la vi, recibí un email, donde decía que quería dejar los paramilitares, pero que no era algo fácil de hacer porque no la dejarían salir con vida (…) Decía que le gustaría estudiar enfermería", cuenta Jason.

"Cuando recibí el correo llevaba seis meses en Bagdad, fotografiando múltiples ataques suicidas al día, viendo el lugar completamente. Estaba definitivamente traumatizado con todo aquello. No estaba emocionalmente preparado para ayudarla. Le respondí un email bastante indolente", afirmó.

Marilyn fue asesinada

Jason regresó a Colombia después de un año y se enteró que Marilyn había sido asesinada por paramilitares. La apedrearon tras acusarla de ser "una informante". "Regresé a la casa familiar. Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas cuando me vio y me dijo que su hija había muerto".

"Fui con su madre y su hija a poner flores en su tumba. Fue enterrada sobre su hermana, que también había sido asesinada como parte del conflicto, y al lado de otra hermana que murió de causas naturales cuando era bebé".

Marilyn | Fuente: JASON P. HOWE / BBC

